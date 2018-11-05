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Из Минска в Варшаву будут ходить дополнительные автобусы
С 20 декабря 2018 года вводятся ежедневные рейсы по маршруту Минск-Варшава через Белосток и аэропорт "Модлин" временем отправления из Минска от АВ "Центральный" в 08.00 (из Варшавы с 21 декабря в 19.30).
С этой же даты открывается движение автобусов по маршруту Минск-Варшава через Барановичи, Брест, аэропорт имени Шопена отправлением:
1 января 2019 года из Минска в 0.30 и 31 декабря из Варшавы в 23.00 рейсы выполняться не будут.
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С 20 декабря 2018 года вводятся ежедневные рейсы по маршруту Минск-Варшава через Белосток и аэропорт "Модлин" временем отправления из Минска от АВ "Центральный"...
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