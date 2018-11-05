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Названы самые богатые животные в мире

06.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Все любят своих питомцев, но некоторые больше, чем другие, отмечает индийская телекомпания NDTV, подготовившая топ-5 самых богатых животных мира. Некоторые из них "заработали" богатство сами, снимаясь в рекламе, но большинство унаследовало состояние своих владельцев.

На пятом месте топа - курица Гигу. Ее состояние составляет $15 миллионов. Они достались Гигу от своего хозяина, издателя-мультимиллионера Майлза Блэквелла.

Названы самые богатые животные в мире

Четвертую строчку отдали пятерке собак Опры Уинфри - Сэди, Санни, Лоран, Лайла и Люк. Телеведущая и продюссер отписала им $30 миллионов.

Названы самые богатые животные в мире

Третье место занимает кошка Оливия Бенсон певицы Тейлор Свифт. Оливия Бенсон заработала $97 миллионов, снимаясь в рекламе.

Названы самые богатые животные в мире

Второй по величине богатства питомец - знаменитый Сердитый кот. Который на самом деле кошка по имени Тардар Саус. Пару лет назад Сердитый кот возглавлял список богатейших животных мира. С тех пор состояние животного, ставшего одним из самых популярных мемов, немного уменьшилось - до суммы в $99,5 миллионов. Сердитый кот стал мультимиллионером за счет съемок в рекламе и кино, а также продажи разнообразных сувениров с изображением хмурой мордочки.

Названы самые богатые животные в мире

Самым же богатым питомцем в мире сегодня является пес Гюнтер IV, чье состояние достигает $375 миллионов. Немецкая овчарка унаследовала состояние своего отца, Гюнтера III, а тот, в свою очередь, получил эти деньги от хозяйки, графини Карлотты Либенштейн.

Названы самые богатые животные в мире

 
 
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Все любят своих питомцев, но некоторые больше, чем другие, отмечает индийская телекомпания NDTV, подготовившая топ-5 самых богатых животных мира. Некоторые из них...
 
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