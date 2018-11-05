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Бананы оказались под угрозой исчезновения

06.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Ученые бьют тревогу: банановые деревья атакует грибковая болезнь, которая стремительно распространяется по плантациям. Сигатога поражает листья растения и, если не найти от нее спасения, то, по прогнозам, может уничтожить практически все бананы в мире всего за пять лет.

Почти половина всех выращиваемых бананов относится к сорту Кавендиш - наиболее вкусному, урожайному, удобному для выращивания и транспортировки плодов. Но - и очень уязвимого: все банановые деревья этого сорта являются клонами с одинаковым генотипом и, соответственно, с идентичными склонностями к заболеваниям.

Бананы оказались под угрозой исчезновения

Бананы - не только важная статья экспорта многих тропических стран, но и основной источник питания в них. К примеру, в Бурунди каждый житель в год съедает 190 килограммов бананов.

Даже когда ученые найдут панацею, выведя новый сорт, любителям бананов, возможно, придется несколько лет обходиться без них - пока он распространится по плантациям, заместив Кавендиш.

 
 
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Ученые бьют тревогу: банановые деревья атакует грибковая болезнь, которая стремительно распространяется по плантациям. Сигатога поражает листья растения и, если...
 
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