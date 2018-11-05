Косоглазый кот по кличке Беларусь стал настоящей звездой в США

Кот с ярко выраженным косоглазием стал настоящей звездой в американском интернете.





Он долго не мог найти нового владельца, попав в кошачий приют города Сан-Франциско. Но однажды его фото на Instagram-странице приюта увидела американка Рейчел. "Любовь не слепа - она косоглаза", - такой подписью сопровождалось фото обаятельного животного. Как рассказывает Рейчел, это была любовь с первого взгляда. Кот, которому дали необычную кличку - Беларусь, очень быстро освоился в новом доме. И благодаря интернету не только нашел новую хозяйку, но и стал настоящей звездой .





А когда к Рейчел приходят гости, Беларусь умильно требует к себе внимания и ласки.





Почему кота зовут в честь нашей страны, Рейчел не объясняет.