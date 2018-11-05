|
ADAC проверили эффективность детских автокресел
ADAC и Stiftung Warentest проверили актуальные модели детских автокресел. "Впервые за многие годы все протестированные модели в большей или меньшей степени успешно прошли краш-тесты. Однако в 4 случаях из 18 мы обнаружили повышенные уровни содержания опасных веществ", - прокомментировали результаты испытаний эксперты.
Опасные вещества были обнаружены в составе "Osann Fox" (антипирены TCPP и TDCP), "Jané Koos i-Size + iPlatform", "Jané Koos i-Size" и "Nachfolger Hy5 TT" (нафталин).
Группа 0+/I
Chicco Cosmos - допустимо
Группа 0+/I/II/III
Joie Every Stage FX - удовлетворительно
Группа I/II/III
Joie Traver Shield - хорошо
Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via - удовлетворительно
Chicco Youniverse Fix - удовлетворительно
Giordani Evolution Isofix - неудовлетворительно
Группа II/III
Joie Traver - хорошо
Nuna AACE - хорошо
Recaro Monza Nova Evo - хорошо
Recaro Monza Nova Evo Seatfix - хорошо
Стандарт i-Size
Graco Snugride i-Size - хорошо
Besafe iZi Flex Fix - хорошо
Britax Römer Swingfix - хорошо
Britax Römer Dualfix i-Size - хорошо
Jané Gravity - неудовлетворительно
Concord Ultimax i-Size - неудовлетворительно
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size - хорошо
Cybex Sirona S i-Size - хорошо
Bébé Confort Rock - хорошо
Bébé Confort Rock + Family Fix One i-Size - хорошо
Maxi-Cosi Rock - хорошо
FamilyFix One zu Maxi-Cosi Rock - хорошо
Kiddy Evoluna i-Size 2 - хорошо
Avionaut Ultralite + IQ base - неудовлетворительно
Bébé Confort Axissfix Air - хорошо
Maxi-Cosi Axissfix Air - хорошо
Maxi-Cosi Pearl ONE + FamilyFix ONE i-Size - хорошо
FamilyFix One с Maxi-Cosi Pearl One - хорошо
Britax Römer Trifix2 i-Size - хорошо
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ADAC и Stiftung Warentest проверили актуальные модели детских автокресел. "Впервые за многие годы все протестированные модели в большей или меньшей степени успешно прошли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)