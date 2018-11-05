ADAC проверили эффективность детских автокресел

ADAC и Stiftung Warentest проверили актуальные модели детских автокресел. "Впервые за многие годы все протестированные модели в большей или меньшей степени успешно прошли краш-тесты. Однако в 4 случаях из 18 мы обнаружили повышенные уровни содержания опасных веществ", - прокомментировали результаты испытаний эксперты.

Опасные вещества были обнаружены в составе "Osann Fox" (антипирены TCPP и TDCP), "Jané Koos i-Size + iPlatform", "Jané Koos i-Size" и "Nachfolger Hy5 TT" (нафталин).





Группа 0+/I

Chicco Cosmos - допустимо

Группа 0+/I/II/III

Joie Every Stage FX - удовлетворительно

Группа I/II/III

Joie Traver Shield - хорошо

Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via - удовлетворительно

Chicco Youniverse Fix - удовлетворительно

Giordani Evolution Isofix - неудовлетворительно

Группа II/III

Joie Traver - хорошо

Nuna AACE - хорошо

Recaro Monza Nova Evo - хорошо

Recaro Monza Nova Evo Seatfix - хорошо

Стандарт i-Size

Graco Snugride i-Size - хорошо

Besafe iZi Flex Fix - хорошо

Britax Römer Swingfix - хорошо

Britax Römer Dualfix i-Size - хорошо

Jané Gravity - неудовлетворительно

Concord Ultimax i-Size - неудовлетворительно

Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size - хорошо

Cybex Sirona S i-Size - хорошо

Bébé Confort Rock - хорошо

Bébé Confort Rock + Family Fix One i-Size - хорошо

Maxi-Cosi Rock - хорошо

FamilyFix One zu Maxi-Cosi Rock - хорошо

Kiddy Evoluna i-Size 2 - хорошо

Avionaut Ultralite + IQ base - неудовлетворительно

Bébé Confort Axissfix Air - хорошо

Maxi-Cosi Axissfix Air - хорошо

Maxi-Cosi Pearl ONE + FamilyFix ONE i-Size - хорошо

FamilyFix One с Maxi-Cosi Pearl One - хорошо

Britax Römer Trifix2 i-Size - хорошо