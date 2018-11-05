Каким должно быть питание при простуде, ОРЗ и гриппе - рекомендации медиков

Рекомендации по питанию в период наибольшего риска подхватить простуду или заболеть гриппом подготовили эксперты Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии .





Чтобы быстро справиться с простудой, ОРЗ или гриппом, важно не только добросовестно выполнять назначения врача, но и придерживаться определенных правил в питании.

Во время болезни стоит сделать упор на продукты, которые обладают противовирусными и антибактериальными свойствами, укрепляют иммунную систему, а, следовательно, помогают организму справиться с инфекцией, предотвращают развитие осложнений, то есть способствуют скорейшему выздоровлению.

Хоть в период болезни аппетит чаще всего отсутствует, полностью отказываться от пищи ни в коем случае нельзя. При простуде увеличивается потребность в энергии, которая тратится на борьбу с инфекцией. Причем, чем выше температура, тем больше расход энергии, которую нужно восполнять. Повышенная потребность в энергии в первую очередь обеспечивается легкоусвояемыми углеводами. Однако углеводы должны быть «правильными». Включайте в рацион овсяную, рисовую и манную каши, напитки с медом, сладкие фрукты и соки из них.

В период разгара болезни, особенно если есть лихорадка, отдавать предпочтение следует жидкой, легкоусвояемой и калорийной пище. Порции должны быть небольшими, и кушать нужно часто – 5-6 раз в день.

Вы не должны подвергать организм перегрузке тяжелой, трудно перевариваемой пищей. Твердая, жесткая, грубая пища при ОРЗ противопоказана. Во-первых, это отрицательно скажется на больном горле, во-вторых, она требует больших энергетических затрат на переваривание, а в период болезни это недопустимое расточительство.

Рацион должен содержать достаточное количество белка. При этом, желательно, чтобы это были белки животного происхождения, так как в растительных отсутствует ряд незаменимых аминокислот, что может привести к нарушению синтеза белков в организме, которые необходимы для иммунитета. Наиболее полноценными по белковому составу являются молоко и кисломолочные продукты, творог, нежирные сорта мяса, рыбы и птицы, белок яйца. Чтобы облегчить переваривание, мясные и рыбные блюда лучше готовить протертыми из филейной части, в виде пюре, суфле, паровых котлет или тефтелей.

Из жиров отдавайте предпочтение молочным продуктам, сливочному и растительному маслу. Причем масло следует добавлять в готовые блюда, а не использовать для жарения.

При инфекции значительно возрастает потребность организма в витаминах. Особенно ценны витамины, которые влияют на состояние иммунитета и прежде всего это витамин С, который стимулирует клеточный иммунитет, обладает антиоксидантным, противовоспалительным и бронхолитическим действием. Иисточники аскорбиновой кислоты: черная смородина, квашеная капуста, настой шиповника, сладкий красный перец, киви. Следует помнить, что витамин С разрушается при нагревании, поэтому лучше употреблять в пищу свежие, сырые фрукты и овощи.

Еще один из важных витаминов, повышающих иммунную защиту организма, Витамин D. Источники: жир из печени рыб и морских животных, лосось, сельдь, скумбрия, икра, тунец, яйцо, сливки, сметана. Однако из-за высокой калорийности данных продуктов, злоупотреблять ими не стоит.

Регулярное употребление продуктов, содержащих цинк, на ранних стадиях простуды снижает продолжительность ее симптомов. Цинком богаты проросшие зерна пшеницы, говяжья и свиная печень, чечевица, а также яйца, говядина, орехи, морепродукты, семена льна и подсолнечника.

Увеличьте потребление овощей и фруктов. Овощи и фрукты – кладезь витаминов и других не менее важных веществ, способствующих выздоровлению. Кушать их можно как свежими, так и в отварном или запечённом виде. При простуде или ОРЗ отдавайте предпочтение моркови, тыкве, фасоли, свекле, спарже, брокколи, шпинату, капусте, томатам, огурцам, яблокам.

Квашеная капуста по количеству аскорбиновой кислоты ничуть не уступает свежей, а иногда даже превосходит ее.

Редька способна вылечить уже начавшуюся простуду и защитить от будущих инфекций. Всего одной редьки средних размеров достаточно для того, чтобы снабдить организм суточной нормой витамина С. В редьке также содержатся фитонциды – натуральные антибиотики, которые помогают организму справляться с микробами, эфирные масла помогут в борьбе с затяжным кашлем и очистить бронхи. Для защиты от простуды выбирайте черную редьку. В ней больше органических кислот, активизирующих защитные свойства организма.

Регулярное употребление киви в период болезни существенно ускорит выздоровление – один плод содержит суточную дозу витамина С.

Самый эффективный продукт при гриппе и простуде – чеснок. Он содержит вещество аллицин, которое является сильным противовирусным и антибактериальным средством. Чеснок значительно ускоряет выздоровление во время гриппа. Полезен как свежий, так и сушеный чеснок, добавляйте его в салаты, гарниры и соусы.

Корень имбиря – волшебное средство при лечении простуды благодаря своему богатому витаминно-минеральному составу. Он оказывает благоприятное воздействие на иммунную систему, усиливает кровообращение. Благодаря своим уникальным противовоспали­тельным и антибактериальным свойствам имбирь поможет и при воспалитель­ных процессах в ротовой полости.

Если раньше для пополнения витаминных запасов, особенно в период болезни, рекомендовали цитрусовые, то теперь мнение ученых по этому поводу разошлись. Дело в том, что лимоны, мандарины и апельсины раздражают слизистую глотки и увеличивают ее отечность, кроме того, эти фрукты у многих вызывают аллергию, что усугубляет течение инфекции.

Капсаицин, содержащийся в остром красном перце и пиперин черного перца обладают противовирусным действием и стимулируют деятельность дыхательной системы, облегчают откашливание. Справиться с вирусной инфекцией в период простудных заболеваний и гриппа также помогут куркума и гвоздика. Добавление данных специй к основным блюдам в простудный период будет полезно.

Корица имеет антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства. Полезные элементы в составе корицы борются с первопричиной болезни – патогенными микроорганизмами. Она также улучшает кровообращение, разогревая организм изнутри, и помогает прочистить носовые пазухи.

Мед – уникальный продукт с противовоспалительными свойствами. Добавляйте в напитки или ешьте просто так: мед обволакивает горло, снимает боль и борется с бактериями. Мед способен улучшить сон, укрепить иммунитет, а сироп из лимонного сока меда считают хорошим средством от кашля. Однако будьте осторожны с медом, он – сильнейший аллерген. И помните, мед нельзя добавлять в кипяток, иначе при этом полностью разрушатся все полезные вещества.

Горький шоколад также придет на помощь больному ОРЗ. Какао-порошок содержит вещество под названием теобромин – алкалоид, который помогает организму справиться с симптомами гриппа и простуды, в первую очередь с кашлем.

В период болезни осторожно относитесь к бесполезным сладостям: сахар рафинированный, кондитерские изделия, конфеты. Так как, под действием большого количества простых углеводов нарушается работа защитных клеток крови (лейкоцитов), которые являются основными в борьбе с инфекцией. По этой же причине лучше заменить фруктовые соки промышленного производства (с сахаром) на ягодные морсы или травяные чаи без добавления сахара, приготовленные в домашних условиях.

Золотое правило лечения ОРЗ и гриппа, особенно в период лихорадки обильное питье (до 2-2,5 л/сут). Исключение – наличие заболеваний почек. В качестве питья можно применять травяной чай, отвары ягод, шиповника, морс и др. Кроме того, достаточное количество воды поможет выводить из организма токсины, которые неизбежно образуются при болезни. Кофе и крепкий чай отложите на момент выздоровления, так как они приводят к обезвоживанию организма, что совершенно недопустимо при простуде, ОРЗ и гриппе. Большое значение имеет температура выпиваемой жидкости. Во-первых, оно раздражает и без того воспалённую слизистую гортани, во-вторых, может ещё больше повысить температуру.

Питайтесь полезно, вкусно и будьте здоровы.