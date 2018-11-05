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Куда и почему поедут туристы в 2019-м: мнение экспертов

06.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты ресурса Lonely Planet обозначили главные тенденции в области путешествий в 2019 году.

По оценке авторов исследования, все больше путешественников в последние годы отказывается от отдыха на дикой природе. И все чаще выбирает культурную программу, которую может предложить тот или иной регион, город, деревня.

Также продолжит расти число туристов, которые отправятся в оздоровительные туры в надежде побороть стресс. Эксперты рекомендуют спа-центрам расширить свой ассортимент за счет таких услуг, как, к примеру, гипнотерапия.

Все больше людей путешествует в одиночку. По прогнозам, больше всего соло-туристов в следующем году выберет Индию, США, Новую Зеландию и Италию. При этом вырастет и число семейных туров - в ущерб путешествиям большой дружеской компанией.

Путешественники из числа тех, кого не напугать неразвитостью инфраструктуры, будут выбирать все более и более незаезженные маршруты, делая ставку на неочевидные варианты и стремясь попасть туда, где встретить другого туриста будет достаточно непросто.

Свои прогнозы озвучил и онлайн-сервис бронирования Booking.com. По оценке его специалистов, самыми важными трендами станут: обучающие туры, стремительный рост числа пользователей мобильных приложений для путешественников, а также, как прогнозирует и Lonely Planet, - стремление исследовать самые неизученные регионы планеты.

 
 
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Эксперты ресурса Lonely Planet обозначили главные тенденции в области путешествий в 2019 году. По оценке авторов исследования, все больше путешественников в последние...
 
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