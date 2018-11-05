ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Растоптал мою веру в человечество". Как получить возмещение морального вреда, рассказывает адвокат

06.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Читатель попал в крайне неприятную ситуацию: доверившись рассказу случайного прохожего, он помогал ему финансово, кормил и даже отложил отъезд в родную страну. В итоге, как пишет читатель, новый знакомый исчез, не вернув долг и прихватив его ноутбук. Возможна ли компенсация морального вреда и как ее добиться, подскажет адвокат.


wordpress.com

— Я гражданин Азербайджана, приехал как турист в Минск. После нескольких дней в столице мне пришлось заночевать на железнодорожном вокзале. Там я познакомился с одним человеком, у которого была трудная ситуация. Он был временно бездомным, но у него была работа. Говорил, что ему скоро заплатят зарплату и он выйдет из этого положения. Временно у него не было денег на проезд и еду. Мне стало его жалко, я покупал ему еду каждый день, чтобы вместе покушать, и давал деньги на проезд, так как он работал за городом.

Я поменял свои планы и остался в Беларуси еще на неделю, чтобы помочь ему, а он сказал, что как получит зарплату, сразу вернет мне деньги. Мне было нелегко ночевать на вокзале с ним, было холодно. И ноги распухли из-за того, что спал сидя.

Я дал денег, чтобы он пошел и посмотрел в интернете насчет аренды комнаты, так как время его зарплаты уже подходило. Он вернулся через несколько часов и сказал, что нашел комнату и даже договорился с хозяйкой о переезде через неделю. Его зарплату тоже надо было еще неделю ждать. У меня особого выбора не было. Подумал, подожду еще неделю, получу свои деньги, а заодно приму душ и поеду в Баку. Я сам уже чувствовал, что от меня запах неприятный, распухшие ноги болели. Но меня успокоило, что скоро это все закончится. Вот и пришел тот день, когда у него на карточке была зарплата, а комната, в которую он должен был заехать, была свободна для переезда.

Было утро на вокзале, я попросил у него посмотреть за моими вещами, чтобы я сходил в туалет и заодно купил нам завтрак. Когда я вернулся через 20 минут, его уже не было. Он взял сумку с ноутбуком и зарядку от него, которые лежали в сумке, и ушел.

Мне очень больно, что мною так воспользовались, я прошел через холодные ночи с ним, кормил его, купил ему месячный проездной. А он взял и растоптал мою веру в человечество. Я всегда помогал людям, а теперь…

Его уже ищет милиция, камера в ж/д вокзале сняла, как он ушел с моим ноутбуком. Надеюсь, что вернут мое имущество и некоторые документы, которые лежали в той сумке.

Но я хочу его судить за моральный ущерб. За холодные ночи, за опухшие ноги, за потерянную веру в человечность. За то, что время, которое я мог потратить на свою маму (а она как раз была после операции на желчном пузыре), я потратил на него. Что вы посоветуете?


picsnews.net

Комментарий адвоката:

— В п. 1 ст.152 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь) четко определены основания, при наличии которых гражданин имеет право на получение компенсации причиненных ему физических или нравственных страданий, объединенных законодателем в единое понятие морального вреда.

Давайте рассмотрим указанные основания применительно к вашей ситуации.

Основание № 1: гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию морального вреда, если данный вред причинен ему действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага.

К их числу относятся:

— жизнь и здоровье,

— достоинство личности,

— личная неприкосновенность,

— честь и доброе имя,

— деловая репутация,

— неприкосновенность частной жизни,

— личная и семейная тайна,

— право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства,

— право на имя,

— право авторства,

— иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом (п. 1 ст.151 ГК Республики Беларусь).

П. 3 постановления пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2000 года № 7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда» дополняет вышеуказанный перечень личных неимущественных прав и других нематериальных благ правом на национальную принадлежность, на свободу вероисповедания, на свободу выбора языка общения, воспитания и обучения, а также иными правами неимущественного характера, гарантированными Конституцией Республики Беларусь.

В своем обращении в качестве оснований для взыскания морального вреда вы указываете: «за холодные ночи, за опухшие ноги, за потерянную веру в человечность […] ».

Однако ни одно из указанных вами оснований не подпадает под приведенный выше определенный законодателем перечень. Как следствие, в соответствии с основанием № 1 взыскать моральный вред в вашем случае невозможно.

Вероятнее всего, данный вывод будет неизменным и при условии более глубокого изучения вашей ситуации. Такова особенность белорусского законодательства: порой найти основание и взыскать денежную компенсацию морального вреда даже в, казалось бы, очевидных ситуациях — невозможно. Причиной этого является отсутствие в законе прямого указания на то, что нарушение соответствующего права, посягательство на иное принадлежащее лицу нематериальное благо действительно является основанием для взыскания в его пользу соответствующей компенсации.

Основание № 2: гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию морального вреда, если данный вред причинен ему в иных, прямо предусмотренных законодательством случаях.

Важно: одним из таких случаев является причинение гражданину морального вреда совершенным в отношении него преступлением.

Останавливаться на иных возможных вариантах мы не будем, а рассмотрим только этот случай, который относится к вашей ситуации.

Имейте в виду: исходя из информации, изложенной в обращении, вы имеете право на взыскание морального вреда именно в связи с тем, что он был причинен вам совершенным в отношении вас преступлением.

Следует знать: в соответствии с ч.1 ст. 149 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК Республики Беларусь), физическое лицо, понесшее от преступления вред (в том числе — моральный), вправе предъявить гражданский иск к обвиняемому или к лицам, несущим материальную ответственность за его действия.

Важно: сделать это возможно:

  1. В рамках уголовного процесса.

Обратите внимание: гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного непосредственно преступлением, в рамках уголовного процесса вы можете подать в любое время с момента возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия.

Особенности подачи иска: подавать такой иск необходимо:

— на досудебной стадии — органу, осуществляющему уголовное преследование подозреваемого (обвиняемого);

— в ходе судебного разбирательства — непосредственно в суд, в производстве которого находится уголовное дело в отношении обвиняемого.

Следует знать: в любом случае гражданский иск, поданный вами в уголовном процессе, будет рассматриваться только судом и вместе с самим уголовным делом. То есть рассмотрение иска будет производиться после того, как будет окончено предварительное расследование и уголовное дело будет передано для рассмотрения в суд (ч.7 ст. 149 УПК Республики Беларусь).

2. В отдельном гражданском процессе.

Необходимо учитывать: подача соответствующего гражданского иска не в уголовном процессе, а в рамках отдельного гражданского дела усложняет процедуру доказывания обстоятельств, имеющих значение для дела.

Имейте в виду: ч.1 ст. 149 УПК Республики Беларусь гласит, что отказ в иске, вынесенный в порядке гражданского судопроизводства, лишает права повторного предъявления того же иска в ходе производства по уголовному делу.

Поэтому рекомендую вам не торопить события и не пытаться уже сейчас обращаться в суд с иском о возмещении морального вреда в рамках гражданского судопроизводства.

Вам следует отстаивать свои интересы либо в рамках уголовного процесса, либо в рамках гражданского судопроизводства, но уже после вступления в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу. В таком случае без вашего участия будет доказан ряд обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу, включая факт совершения ответчиком преступления в отношении вас.

Мой личный совет: в сложившейся ситуации у вас есть право взыскать денежную компенсацию причиненного вам морального вреда. В качестве правового основания для получения возмещения причиненного вам морального вреда вам необходимо избрать и указать в иске, что данный вред был причинен вам в результате совершения преступления — хищения вашего имущества.

Обратите внимание: вопросы определения размера денежной компенсации морального вреда рассматривались ранее в статье «Советы адвоката: положена ли пострадавшему денежная компенсация за тяжкие телесные повреждения?». Информация в статье может быть полезна вам при составлении гражданского иска по вашему делу.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет выступать в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца на досудебной стадии уголовного процесса и в суде.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат отвечает читателю, который попал в крайне неприятную ситуацию: его обокрал новый знакомый на вокзале. Почему "утраты веры в человечество" мало для...
 
Новости дня
Новости разные
 
«КАСТРЫЧНIЦКI ЭКАНАМIЧНЫ ФОРУМ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика