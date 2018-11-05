"Растоптал мою веру в человечество". Как получить возмещение морального вреда, рассказывает адвокат

Читатель попал в крайне неприятную ситуацию: доверившись рассказу случайного прохожего, он помогал ему финансово, кормил и даже отложил отъезд в родную страну. В итоге, как пишет читатель, новый знакомый исчез, не вернув долг и прихватив его ноутбук. Возможна ли компенсация морального вреда и как ее добиться, подскажет адвокат.



wordpress.com

— Я гражданин Азербайджана, приехал как турист в Минск. После нескольких дней в столице мне пришлось заночевать на железнодорожном вокзале. Там я познакомился с одним человеком, у которого была трудная ситуация. Он был временно бездомным, но у него была работа. Говорил, что ему скоро заплатят зарплату и он выйдет из этого положения. Временно у него не было денег на проезд и еду. Мне стало его жалко, я покупал ему еду каждый день, чтобы вместе покушать, и давал деньги на проезд, так как он работал за городом.

Я поменял свои планы и остался в Беларуси еще на неделю, чтобы помочь ему, а он сказал, что как получит зарплату, сразу вернет мне деньги. Мне было нелегко ночевать на вокзале с ним, было холодно. И ноги распухли из-за того, что спал сидя.

Я дал денег, чтобы он пошел и посмотрел в интернете насчет аренды комнаты, так как время его зарплаты уже подходило. Он вернулся через несколько часов и сказал, что нашел комнату и даже договорился с хозяйкой о переезде через неделю. Его зарплату тоже надо было еще неделю ждать. У меня особого выбора не было. Подумал, подожду еще неделю, получу свои деньги, а заодно приму душ и поеду в Баку. Я сам уже чувствовал, что от меня запах неприятный, распухшие ноги болели. Но меня успокоило, что скоро это все закончится. Вот и пришел тот день, когда у него на карточке была зарплата, а комната, в которую он должен был заехать, была свободна для переезда.

Было утро на вокзале, я попросил у него посмотреть за моими вещами, чтобы я сходил в туалет и заодно купил нам завтрак. Когда я вернулся через 20 минут, его уже не было. Он взял сумку с ноутбуком и зарядку от него, которые лежали в сумке, и ушел.

Мне очень больно, что мною так воспользовались, я прошел через холодные ночи с ним, кормил его, купил ему месячный проездной. А он взял и растоптал мою веру в человечество. Я всегда помогал людям, а теперь…

Его уже ищет милиция, камера в ж/д вокзале сняла, как он ушел с моим ноутбуком. Надеюсь, что вернут мое имущество и некоторые документы, которые лежали в той сумке.

Но я хочу его судить за моральный ущерб. За холодные ночи, за опухшие ноги, за потерянную веру в человечность. За то, что время, которое я мог потратить на свою маму (а она как раз была после операции на желчном пузыре), я потратил на него. Что вы посоветуете?



picsnews.net

Комментарий адвоката:

— В п. 1 ст.152 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь) четко определены основания, при наличии которых гражданин имеет право на получение компенсации причиненных ему физических или нравственных страданий, объединенных законодателем в единое понятие морального вреда.

Давайте рассмотрим указанные основания применительно к вашей ситуации.

Основание № 1: гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию морального вреда, если данный вред причинен ему действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага.

К их числу относятся:

— жизнь и здоровье,

— достоинство личности,

— личная неприкосновенность,

— честь и доброе имя,

— деловая репутация,

— неприкосновенность частной жизни,

— личная и семейная тайна,

— право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства,

— право на имя,

— право авторства,

— иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом (п. 1 ст.151 ГК Республики Беларусь).

П. 3 постановления пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2000 года № 7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда» дополняет вышеуказанный перечень личных неимущественных прав и других нематериальных благ правом на национальную принадлежность, на свободу вероисповедания, на свободу выбора языка общения, воспитания и обучения, а также иными правами неимущественного характера, гарантированными Конституцией Республики Беларусь.

В своем обращении в качестве оснований для взыскания морального вреда вы указываете: «за холодные ночи, за опухшие ноги, за потерянную веру в человечность […] ».

Однако ни одно из указанных вами оснований не подпадает под приведенный выше определенный законодателем перечень. Как следствие, в соответствии с основанием № 1 взыскать моральный вред в вашем случае невозможно.

Вероятнее всего, данный вывод будет неизменным и при условии более глубокого изучения вашей ситуации. Такова особенность белорусского законодательства: порой найти основание и взыскать денежную компенсацию морального вреда даже в, казалось бы, очевидных ситуациях — невозможно. Причиной этого является отсутствие в законе прямого указания на то, что нарушение соответствующего права, посягательство на иное принадлежащее лицу нематериальное благо действительно является основанием для взыскания в его пользу соответствующей компенсации.

Основание № 2: гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию морального вреда, если данный вред причинен ему в иных, прямо предусмотренных законодательством случаях.

Важно: одним из таких случаев является причинение гражданину морального вреда совершенным в отношении него преступлением.

Останавливаться на иных возможных вариантах мы не будем, а рассмотрим только этот случай, который относится к вашей ситуации.

Имейте в виду: исходя из информации, изложенной в обращении, вы имеете право на взыскание морального вреда именно в связи с тем, что он был причинен вам совершенным в отношении вас преступлением.

Следует знать: в соответствии с ч.1 ст. 149 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК Республики Беларусь), физическое лицо, понесшее от преступления вред (в том числе — моральный), вправе предъявить гражданский иск к обвиняемому или к лицам, несущим материальную ответственность за его действия.

Важно: сделать это возможно:

В рамках уголовного процесса.

Обратите внимание: гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного непосредственно преступлением, в рамках уголовного процесса вы можете подать в любое время с момента возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия.

Особенности подачи иска: подавать такой иск необходимо:

— на досудебной стадии — органу, осуществляющему уголовное преследование подозреваемого (обвиняемого);

— в ходе судебного разбирательства — непосредственно в суд, в производстве которого находится уголовное дело в отношении обвиняемого.

Следует знать: в любом случае гражданский иск, поданный вами в уголовном процессе, будет рассматриваться только судом и вместе с самим уголовным делом. То есть рассмотрение иска будет производиться после того, как будет окончено предварительное расследование и уголовное дело будет передано для рассмотрения в суд (ч.7 ст. 149 УПК Республики Беларусь).

2. В отдельном гражданском процессе.

Необходимо учитывать: подача соответствующего гражданского иска не в уголовном процессе, а в рамках отдельного гражданского дела усложняет процедуру доказывания обстоятельств, имеющих значение для дела.

Имейте в виду: ч.1 ст. 149 УПК Республики Беларусь гласит, что отказ в иске, вынесенный в порядке гражданского судопроизводства, лишает права повторного предъявления того же иска в ходе производства по уголовному делу.

Поэтому рекомендую вам не торопить события и не пытаться уже сейчас обращаться в суд с иском о возмещении морального вреда в рамках гражданского судопроизводства.

Вам следует отстаивать свои интересы либо в рамках уголовного процесса, либо в рамках гражданского судопроизводства, но уже после вступления в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу. В таком случае без вашего участия будет доказан ряд обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу, включая факт совершения ответчиком преступления в отношении вас.

Мой личный совет: в сложившейся ситуации у вас есть право взыскать денежную компенсацию причиненного вам морального вреда. В качестве правового основания для получения возмещения причиненного вам морального вреда вам необходимо избрать и указать в иске, что данный вред был причинен вам в результате совершения преступления — хищения вашего имущества.

Обратите внимание: вопросы определения размера денежной компенсации морального вреда рассматривались ранее в статье «Советы адвоката: положена ли пострадавшему денежная компенсация за тяжкие телесные повреждения?» . Информация в статье может быть полезна вам при составлении гражданского иска по вашему делу.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет выступать в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца на досудебной стадии уголовного процесса и в суде.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»