Просто и практично: примеры немецких домов, построенных по типовым проектам

Хороший дом — это в первую очередь хороший проект. Немцы добавят: «…и проверенный в строительстве». А еще теплый, практичный и с современной инженерной начинкой. Какие типовые проекты коттеджей пользуются популярностью в Германии?

Компания Vario заслужила репутацию надежного застройщика. Она строит каркасные энергоэффективные дома под ключ — владельцу остаются лишь чистовые отделочные работы. В строительстве используется клееный брус, в качестве утеплителя — эковата. Проект для заказчика предоставляется бесплатно.

Мы отобрали три самых популярных проекта из портфолио реализованных объектов.

Дом с панорамой





Современный каркасный дом на 137 м².

















































Особенность проекта — просторная терраса на втором этаже. Отделка фасада комбинированная — декоративная штукатурка и дерево. Обратите внимание на реечные сдвижные жалюзи на больших окнах.

Дом в шведском стиле





Такие дома в списке предпочтений у немцев не на последнем месте. Их любят за лаконичный внешний вид и простые планировочные решения.









Площадь жилья -138 м2. Кстати, построить такой дом под ключ будет стоить около 185 тысяч евро. Германия — дорогая.

Дома в современном стиле





Немцы народ консервативный, поэтому в каталоге типовых проектов вы не встретите проектов, кардинально отличающихся друг от друга.





Вот, например, вариация на тему стандартного дома с мансардой. Архитектор добавил лишь небольшой эркер и «вставил» большие окна по всему периметру. Общая площадь дома 158 м².



































В начале года мы писали, какие проекты домов пользуются наибольшим спросом у белорусов. В общем, тренды у нас довольно похожие.