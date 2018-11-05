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Просто и практично: примеры немецких домов, построенных по типовым проектам
Хороший дом — это в первую очередь хороший проект. Немцы добавят: «…и проверенный в строительстве». А еще теплый, практичный и с современной инженерной начинкой. Какие типовые проекты коттеджей пользуются популярностью в Германии?
Компания
Мы отобрали три самых популярных проекта из портфолио реализованных объектов.
Дом с панорамой
Современный каркасный дом на 137 м².
Особенность проекта — просторная терраса на втором этаже. Отделка фасада комбинированная — декоративная штукатурка и дерево. Обратите внимание на реечные сдвижные жалюзи на больших окнах.
Дом в шведском стиле
Площадь жилья -138 м2. Кстати, построить такой дом под ключ будет стоить около 185 тысяч евро. Германия — дорогая.
Дома в современном стиле
Немцы народ консервативный, поэтому в каталоге типовых проектов вы не встретите проектов, кардинально отличающихся друг от друга.
Вот, например, вариация на тему стандартного дома с мансардой. Архитектор добавил лишь небольшой эркер и «вставил» большие окна по всему периметру. Общая площадь дома 158 м².
В начале года мы писали, какие проекты домов пользуются
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Типовые проекты коттеджей, которые пользуются популярностью в Германии.
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