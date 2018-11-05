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Полный обзор Samsung Galaxy A9 (2018): первый в мире смартфон с четырьмя камерами

06.11.2018 09:05 — Разное | Tut.by  
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В октябре Samsung представила новый «почти флагманский» смартфон — Galaxy A9 (2018). Его главная особенность — основная камера с четырьмя модулями, каждый для определенного типа съемки. Продажи устройства в Беларуси стартуют 16 ноября по цене в 1349 рублей. Нам уже удалось протестировать аппарат и понять, удалось ли производителю создать идеальный камерофон.


Узнаваемый дизайн

С первого взгляда на Galaxy A9 (2018) становится понятно — перед нами смартфон от компании Samsung. Это проявляется как в общих элементах дизайна вроде формы корпуса, так и в мелочах вроде одинаковых по размеру отступов снизу и сверху от дисплея.

Для сравнения: на фотографии ниже слева находится Samsung Galaxy A9 (2018), справа — Galaxy A7 (2018), наш обзор.


У нас на обзоре побывала темная версия Galaxy A9 (2018), но в продаже появятся и более «цветастые» модификации — синие и розовые. Черный аппарат смотрится строже и официальнее.

Цветные модели, скорее всего, призваны конкурировать с градиентными телефонами от Huawei, Xiaomi и других китайских производителей, и предназначены для более молодой аудитории.


Управлять устройством одной рукой можно, но не очень удобно. Из-за дисплея диагональю в 6,3 дюйма назвать Galaxy A9 (2018) компактным гаджетом не получается. Достаточно сложно дотянуться без перехвата в ладони до верхнего правого угла панели, вызывающего шторку с уведомлениями и быстрыми настройками.

Задняя сторона Galaxy A9 (2018) изготавливается из стекла, и, как во всех аппаратах с такой же поверхностью, очень быстро пачкается. Сзади расположился сканер отпечатков пальцев, который слегка утоплен внутрь корпуса. Проблем с ним ожидаемо мы не встретили.


Есть и функция разблокировки по лицу, но по скорости она заметно уступает практически всем смартфонам от конкурентов. На распознавание владельца у Galaxy A9 (2018), по ощущениям, уходит больше полутора секунд — слишком долго для современного гаджета.

С управлением все стандартно — справа находятся клавиши включения и регулировки громкости, слева — кнопка, отвечающая за активацию ассистента Bixby (на русском он пока не говорит). К сожалению, переназначить ее на другое действие (например, запуск приложения камеры) нельзя.


Еще один плюс — возможность одновременной установки карты памяти microSD вместе с двумя nanoSIM-картами. Мультимедийный динамик одинарный, и ничем особым не выделяется — спикера хватает, чтобы посмотреть ролик в YouTube, но не больше.

Из минусов Galaxy A9 (2018) — отсутствие защиты от воды и пыли. При этом некоторые другие модели линейки Galaxy A (например, Galaxy A8 и Galaxy A8+) защищены по стандарту IP68 и могут находится под водой в течение получаса.

Прекрасный дисплей

Дисплей Galaxy A9 (2018) хочется только хвалить — 6,3-дюймовая Super AMOLED-матрица почти не «синит» под наклоном и при этом отображает яркие и насыщенные цвета, с идеальным черным.


Разрешение панели — 2220 на 1080 точек, что дает 392 ppi. Благодаря этому отдельные пиксели остаются незаметны. При желании в настройках получится на свой вкус подкрутить параметры цветности, сделав дисплей более «холодным» или «теплым».


Из приятных бонусов, характерных и для других смартфонов Samsung с AMOLED-матрицами, есть режим Always On Display. Он показывает на заблокированном дисплее дату, время, уровень заряда и иконки уведомлений.


На солнце дисплей не «слепнет» — текст и другие мелкие элементы остаются видны практически при любых условиях (правда для этого нужно включить режим автояркости).

В общем, Samsung в Galaxy A9 (2018) удалось сохранить главные преимущества AMOLED-экранов, и свести их недостатки к минимуму. Единственный, пускай и достаточно субъективный недочет, это довольно толстые рамки по краям панели. Из-за чего назвать смартфон полностью безрамочным вряд ли возможно.

Производительности хватает, но есть нюанс

Смартфоны линейки Galaxy A всегда считались «почти флагманскими» решениями, но на производительности акцент в них обычно не делался. В новом Galaxy A9 (2018), на наш взгляд, изменений в этом плане не произошло.


Источник: samsung.com/ru

Новинка работает на достаточно мощном, но не топом чипе Qualcomm Snapdragon 660 вместе с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Для сравнения: такой же процессор используется в нескольких смартфонах Xiaomi с практически вдвое меньшей в сравнении с Galaxy A9 (2018) ценой.

Но уличить аппарат от Samsung в том, что ему не хватает мощности на какое-либо приложение нельзя. Все, что касается бытовых задач (общение в мессенджерах, работа с документами, десятком одновременно открытых вкладок в браузере, просмотре роликов) не вызывает у Galaxy A9 (2018) никаких затруднений. Интерфейс также работает плавно, хотя сами по себе анимации достаточно длинные.


Результат Galaxy A9 (2018) в бенчмарке AnTuTu, намного выше среднего

Поиграть также выйдет практически во все современные «тяжелые» игры на средне-высоких настройках графики. Нагрев ощущается в верхней части смартфона возле сканера отпечатков пальцев, но только под нагрузкой (в тех же играх) и особо не мешает.

Ниже — полные технические характеристики Galaxy A9 (2018):

Экран 6,3 дюйма, 2220×1080 пикселей, AMOLED
Процессор Qualcomm Snapdragon 660
Память, ГБ 6/128 ГБ, microSD есть
Фронтальная камера 24 Мп
Основная камера 8 Мп + 10 Мп + 24 Мп + 5 Мп
Аккумулятор 3800 мАч
Габариты и вес

162,5×77×7,8 мм, 183 грамма

Полтора дня работы на одном заряде

Galaxy A9 (2018) оснащается аккумулятором на 3800 мАч. Заряда в 100% хватает, чтобы не думать о подзарядке с начала рабочего дня до позднего вечера при постоянной синхронизации нескольких почтовых ящиков, мессенджеров и включенном GPS с LTE.

Если пользоваться смартфоном менее активно, можно рассчитывать на полтора дня работы. Двое суток смартфон, скорее всего, не продержится даже у самых «экономных» покупателей. Тут на выручку приходит технология ускоренной подзарядки (действует через комплектный адаптер питания). На полную зарядку уходит мене двух часов.

Самое главное — камера

Samsung Galaxy A9 (2018) — первый смартфон с четырьмя камерами, представленный крупным производителем. Еще важнее, что это не флагманское устройство, а аппарат более низкого уровня.

На презентации гаджета топ-менеджер Samsung рассказывал, что новинка может делать все востребованные типы снимков. Камеры Galaxy A9 (2018) расположены вертикально. Ниже — краткие характеристики всех модулей (сверху вниз) с описанием того, зачем они могут понадобится:

  • Широкоформатная камера (120 градусов), 8 Мп, f/2.4 удобна при съемке крупных объектов с небольшого расстояния;
  • Телефото-камера, 10 Мп, f/2.4 предназначена для двукратного оптического приближения;
  • Основная камера, 24 Мп, f/1.7. При недостатке света информация с четырех соседних пикселей объединяется в один, а в светлое время каждый пиксель работает отдельно, в теории давая получить насыщенную по цветам картинку;
  • Датчик глубины, 5 Мп, f/2.2 используется для создания портретных снимков, есть возможность изменения степени размытия после съемки.

Кроме того, смартфон получил функции оптимизации изображения и распознавания дефектов на кадре, для этого задействуются элементы искусственного интеллекта (все, как в Galaxy A7).


На фото Galaxy A9 (2018)

Идея с четырьмя фотомодулями, которые как бы заменяют различные виды объективов во «взрослых» профессиональных фотоаппаратах, выглядит удачной. Но назвать реализацию такой идеи в Galaxy A9 (2018) идеальной пока мы не рискнем.

Качество обычных фотографий, на наш взгляд, не дотягивает до уровня того же Huawei P20 (обзор). Последний в интернет-магазинах сегодня продается примерно за ту же сумму, которую вскоре будут просить за Galaxy A9 (2018). Honor 10 (обзор) и Xiaomi Pocophone F1 (обзор), официальная стоимость которых ниже новинки от Samsung, на наш взгляд, также снимают лучше.

К нам Galaxy A9 (2018) попал с не самой финальной версией прошивки. Из-за этого снимки на основную 24-мегапиксельную камеру зачастую получаются как будто с заранее наложенным фильтром красного цвета. Надеемся, что к началу продаж эту особенность удастся решить в обновлении системы.

Все тройки фотографий ниже сделаны на полностью автоматических настройках. Первый кадр — обычный, второй и третий — с двукратным зумом и более широкой перспективой.






























С функцией двукратного зума особых проблем мы не заметили, а на широкоугольную камеру лучше снимать только при хорошем освещении. В ней нет функции фокусировки (ни ручной, ни автоматической), и в темноте качество кадров падает, появляются заметные шумы.

А вот так выглядит изображение, сделанное в режиме съемки с размытием фона (боке):


Резюме

Samsung Galaxy A9 (2018) стоит 1349 рублей и может похвастаться отличным AMOLED-экраном, приличным временем работы от одного заряда (около полутора дней), а также достаточной, пускай и не самой выдающейся, производительностью. Кроме того, устройство поддерживает систему Samsung Pay для бесконтактных платежей и может одновременно работать с двумя «симками» и картой памяти.

Из явных недостатков — только отсутствие технологии защиты от воды и пыли. При этом такая «фишка» есть в других смартфонах компании серии Galaxy A.


Главную особенность смартфона — основную камеру с четырьмя модулями — пока отнесем к спорным моментам. Сама концепция с отдельными фотомодулями для определенного типа съемки удачна, но ее реализация пока не на самом лучшем уровне.

На наш взгляд, фотографии с Galaxy A9 (2018) выходят приличного, но не лучшего качества — конкурирующие смартфоны от китайских производителей даже с меньшей ценой (например, Honor 10 или Xiaomi Pocophone F1) снимают немного лучше.

За предоставленный на тестирование смартфон благодарим российское представительство Samsung. Представители компании не видели материал до публикации и не могли повлиять на результаты тестирования.

 
 
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Продажи гаджета начнутся 16 ноября по цене в 1349 рублей.
 
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