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Зима близко. Напоминаем, как правильно подготовить машину к холодам
Все знают о необходимости подготовки автомобиля к зиме, но делают это обычно в самый последний момент. Как правило, лишь меняется резина и заливается зимняя «омывайка». Вроде бы до весны «прокатывает», но не всегда. Вместе со специалистами автоцентра «
Сначала — под капотом
На Серова вовсю идет стройка — скоро здесь будет метро. Менеджеры «Минск-Лада» довольно рассказывают, что выход из подземки должен оказаться как раз около дверей автосалона. На улице ветрено и сыро — легко представить себя зимним утром возле незаводящейся машины. Чтобы узнать, как от этого застраховаться, идем внутрь.
Наше наглядное пособие — седан Lada Vesta клиента дилерского центра. 2016 год, около 60 000 км пробега, одна из первых, проданных в Беларуси. Показывать и рассказывать будут сотрудники сервиса: начальник отдела Сергей Налегович и слесарь Антон Тарлецкий.
Начинаем с подкапотного пространства. Цели исследования — аккумуляторная батарея и технические жидкости.
— В автомобиле установлен обслуживаемый аккумулятор. Наглядный признак этого — ряд «крышечек», которые дают доступ к электролиту, — говорит Сергей. — Такие элементы питания более прихотливы и сложны в эксплуатации, однако они дешевле, дают возможность проводить более точный контроль и позволяют «пробраться внутрь» для долива дистиллированной воды.
Состояние электролита мы оценим с помощью ареометра-рефрактометра, но сначала к клеммам АКБ подключаем тестер. Устройство берет пару секунд для ответа и печатает протокол. Читаем по бумажке: состояние испытуемого аккумулятора хорошее, но рекомендуется перезарядить.
Возвращаемся к рефрактометру — пипеткой забираем каплю электролита и помещаем ее на смотровую поверхность. Прибор сообщает: 1,18 г/см3 при норме 1,25. По-хорошему необходимо провести несколько циклов полной рязрядки-зарядки.
Следующий пункт проверки — охлаждающая жидкость. Начинающие водители могут подумать, что зимой ее состояние не так уж и важно: все равно на улице минус, охлаждать нечего. Это ошибка — у жидкости существует порог замерзания. Сергей забирает пипеткой каплю и рассказывает про такой случай из опыта работы на сервисе.
— Как-то водитель не проверил качество антифриза перед зимой. Жидкость старая, точка замерзания оказалась выше необходимого, и блок цилиндров «порвало». Ремонт оказался очень дорогостоящим.
Рефрактометр сообщает: температура замерзания антифриза, который прямо сейчас в нашей Lada, — минус 44 градуса. Температурный рекорд Беларуси, кстати, — минус 42,2 градуса в Толочине зимой 1940 года. Так что за машину можно не бояться.
Тормознyю жидкость необходимо проверять на количественное состояние воды в составе. Дело в том, что она гигроскопична, то есть способна вбирать в себя влагу из воздуха. Дедовская проверка на цвет — примерно то же самое, что накачать колеса на глаз. Поэтому для оценки состояния используем тестер тормозной жидкости.
Контрольная лампа загорается красным цветом — жидкость, которая отработала почти три года, содержит 3% воды, а значит, ее пора менять. Завод-изготовитель, к слову, рекомендует делать это через каждое ТО (для Lada — это 15 000 км или год с момента последнего ТО). 30 000 км наша Vesta прошла уже давно, но в Беларуси относительно щадящие условия для тормозной системы: нет гористой местности.
О шинах и щетках
После мотора переходим к кузову и ходовой части.
Летнюю резину меняем на зимнюю, не дожидаясь обязательной по закону даты — 1 декабря. По температуре уже пора это делать — на улице стабильно около 5 градусов тепла. При такой погоде мягкое «лето», говоря по-простому, «деревенеет»: возможность шины зацепиться за асфальт снижается. Устанавливаемые покрышки проверяем на глубину протектора, наличие трещин, саморезов и прочих сюрпризов.
Пока коллеги Сергея и Антона занимаются машиной на шиномонтажном стенде, обсуждаем «всесезонку». По словам экспертов, использовать ее можно в условиях умеренных морозов, примерно до минус 7. При температурах ниже она ведет себя так же, как летняя. Поэтому лучше все-таки использовать полноценную «зиму».
Диски с установленной зимней резиной крепятся на ступицу только с обработкой посадочной поверхности медной смазкой, а гайки закручиваются динамометрическим ключом: для всех автомобилей усилие четко обозначено заводом-изготовителем. Оно достаточно для четкой фиксации, но не деформирует резьбу на болтах и шпильках.
Во время осмотра днища в одном месте замечаем повреждение защитного покрытия — вот и брешь в защите от коррозии. Если своевременно не обработать его антикоррозийными составами, то начнет ржаветь.
Тем временем Антон проверяет резинки щеток стеклоочистителя (они должны быть мягкими, эластичными и визуально целыми) и обрабатывает уплотнительные резинки дверей силиконовой смазкой. В салоне проверяем коврики: они с высоким бортом. Это хороший вариант для зимы. Как ни старайтесь отряхнуть ноги после улицы, с обуви все равно натечет лужа. Высокие бортики помогут не пролить растаявший снег с грязью в салон, когда будете вытаскивать коврик.
Повторяем пройденное
За неполный час, пока Vesta пробыла на подъемнике, мы составили список работ по подготовке этого автомобиля к зиме, кроме уже проведенной замены шин и обработки резинок. Вот, что получилось:
Затраты по времени на «зимнее» ТО — около часа. В «Минск-Лада» есть зона ожидания для клиентов (хотя прямо сейчас седан Vesta Cross забирает функцию развлечения на себя — новинку только-только завезли в шоу-рум). Поэтому скучать во время визита не придется.
Прямо сейчас все обнаруженные нами проблемы не настолько серьезны, чтобы дать о себе знать уже нынешней зимой. Однако устранить недочеты теперь будет гораздо дешевле и быстрее.
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Подготовка машины к зиме - задача, казалось бы, простая. Поменять резину, залить новую "омывайку"... Однако даже в этом простом деле есть свои тонкости. Поэтому мы...
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