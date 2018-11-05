Зима близко. Напоминаем, как правильно подготовить машину к холодам

Все знают о необходимости подготовки автомобиля к зиме, но делают это обычно в самый последний момент. Как правило, лишь меняется резина и заливается зимняя «омывайка». Вроде бы до весны «прокатывает», но не всегда. Вместе со специалистами автоцентра « Минск-Лада » мы решили напомнить автомобилистам, как полноценно подготовить машину к зиме по уму.

Сначала — под капотом

На Серова вовсю идет стройка — скоро здесь будет метро. Менеджеры «Минск-Лада» довольно рассказывают, что выход из подземки должен оказаться как раз около дверей автосалона. На улице ветрено и сыро — легко представить себя зимним утром возле незаводящейся машины. Чтобы узнать, как от этого застраховаться, идем внутрь.





Наше наглядное пособие — седан Lada Vesta клиента дилерского центра. 2016 год, около 60 000 км пробега, одна из первых, проданных в Беларуси. Показывать и рассказывать будут сотрудники сервиса: начальник отдела Сергей Налегович и слесарь Антон Тарлецкий.





Начинаем с подкапотного пространства. Цели исследования — аккумуляторная батарея и технические жидкости.

— В автомобиле установлен обслуживаемый аккумулятор. Наглядный признак этого — ряд «крышечек», которые дают доступ к электролиту, — говорит Сергей. — Такие элементы питания более прихотливы и сложны в эксплуатации, однако они дешевле, дают возможность проводить более точный контроль и позволяют «пробраться внутрь» для долива дистиллированной воды.





Состояние электролита мы оценим с помощью ареометра-рефрактометра, но сначала к клеммам АКБ подключаем тестер. Устройство берет пару секунд для ответа и печатает протокол. Читаем по бумажке: состояние испытуемого аккумулятора хорошее, но рекомендуется перезарядить.





Возвращаемся к рефрактометру — пипеткой забираем каплю электролита и помещаем ее на смотровую поверхность. Прибор сообщает: 1,18 г/см3 при норме 1,25. По-хорошему необходимо провести несколько циклов полной рязрядки-зарядки.





Следующий пункт проверки — охлаждающая жидкость. Начинающие водители могут подумать, что зимой ее состояние не так уж и важно: все равно на улице минус, охлаждать нечего. Это ошибка — у жидкости существует порог замерзания. Сергей забирает пипеткой каплю и рассказывает про такой случай из опыта работы на сервисе.

— Как-то водитель не проверил качество антифриза перед зимой. Жидкость старая, точка замерзания оказалась выше необходимого, и блок цилиндров «порвало». Ремонт оказался очень дорогостоящим.



Некоторые процедуры можно выполнить только с помощью специального оборудования. Оно обычно есть у официальных сервисных центров, таких как «Минск-Лада»

Рефрактометр сообщает: температура замерзания антифриза, который прямо сейчас в нашей Lada, — минус 44 градуса. Температурный рекорд Беларуси, кстати, — минус 42,2 градуса в Толочине зимой 1940 года. Так что за машину можно не бояться.

Тормознyю жидкость необходимо проверять на количественное состояние воды в составе. Дело в том, что она гигроскопична, то есть способна вбирать в себя влагу из воздуха. Дедовская проверка на цвет — примерно то же самое, что накачать колеса на глаз. Поэтому для оценки состояния используем тестер тормозной жидкости.

Контрольная лампа загорается красным цветом — жидкость, которая отработала почти три года, содержит 3% воды, а значит, ее пора менять. Завод-изготовитель, к слову, рекомендует делать это через каждое ТО (для Lada — это 15 000 км или год с момента последнего ТО). 30 000 км наша Vesta прошла уже давно, но в Беларуси относительно щадящие условия для тормозной системы: нет гористой местности.





Чек-лист проверки автомобиля перед зимой: подкапотное пространство Аккумуляторная батарея

Охлаждающая жидкость

Тормозная жидкость Приводные ремни, состояние и количество моторного масла, свечи зажигания, фильтры должны проверяться во время каждого ТО. Для автомобилей с дизельным мотором топливному фильтру — особое внимание! Если регулярное ТО не проводилось, то эти работы необходимо включить в список подготовки к зиме.

О шинах и щетках

После мотора переходим к кузову и ходовой части.

Летнюю резину меняем на зимнюю, не дожидаясь обязательной по закону даты — 1 декабря. По температуре уже пора это делать — на улице стабильно около 5 градусов тепла. При такой погоде мягкое «лето», говоря по-простому, «деревенеет»: возможность шины зацепиться за асфальт снижается. Устанавливаемые покрышки проверяем на глубину протектора, наличие трещин, саморезов и прочих сюрпризов.





Пока коллеги Сергея и Антона занимаются машиной на шиномонтажном стенде, обсуждаем «всесезонку». По словам экспертов, использовать ее можно в условиях умеренных морозов, примерно до минус 7. При температурах ниже она ведет себя так же, как летняя. Поэтому лучше все-таки использовать полноценную «зиму».





Диски с установленной зимней резиной крепятся на ступицу только с обработкой посадочной поверхности медной смазкой, а гайки закручиваются динамометрическим ключом: для всех автомобилей усилие четко обозначено заводом-изготовителем. Оно достаточно для четкой фиксации, но не деформирует резьбу на болтах и шпильках.

Во время осмотра днища в одном месте замечаем повреждение защитного покрытия — вот и брешь в защите от коррозии. Если своевременно не обработать его антикоррозийными составами, то начнет ржаветь.





Тем временем Антон проверяет резинки щеток стеклоочистителя (они должны быть мягкими, эластичными и визуально целыми) и обрабатывает уплотнительные резинки дверей силиконовой смазкой. В салоне проверяем коврики: они с высоким бортом. Это хороший вариант для зимы. Как ни старайтесь отряхнуть ноги после улицы, с обуви все равно натечет лужа. Высокие бортики помогут не пролить растаявший снег с грязью в салон, когда будете вытаскивать коврик.









Чек-лист проверки автомобиля перед зимой: кузов, салон и ходовая часть Смена летних шин на зимние, проверка состояния покрышек

Осмотр днища автомобиля на предмет повреждения защитного слоя

Резинки щеток стеклоочистителей

Обработка силиконовой смазкой уплотнительных резинок дверей

Обработка сердцевины замка водительской двери антизамерзающим составом

Коврики салона

Система отопления и кондиционер, который зимой не охлаждает, а осушает воздух, не допуская запотевания стекол Элементы подвески и тормозной системы должны проверяться во время каждого ТО. Если регулярное обслуживание не проводилось, то эти работы необходимо включить в список подготовки к зиме.

Повторяем пройденное

За неполный час, пока Vesta пробыла на подъемнике, мы составили список работ по подготовке этого автомобиля к зиме, кроме уже проведенной замены шин и обработки резинок. Вот, что получилось:

Провести несколько циклов перезарядки аккумулятора

Заменить тормозную жидкость

Устранить локальное повреждение защитного покрытия на днище



Наши эксперты — Сергей (слева) и Антон

Затраты по времени на «зимнее» ТО — около часа. В «Минск-Лада» есть зона ожидания для клиентов (хотя прямо сейчас седан Vesta Cross забирает функцию развлечения на себя — новинку только-только завезли в шоу-рум). Поэтому скучать во время визита не придется.





Прямо сейчас все обнаруженные нами проблемы не настолько серьезны, чтобы дать о себе знать уже нынешней зимой. Однако устранить недочеты теперь будет гораздо дешевле и быстрее.

Партнер проекта:



