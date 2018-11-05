ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Черный туризм» или путешествия по мрачным местам планеты

06.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

По представлению многих людей, туризм – увлекательное занятие, включающее экскурсии по ярким и живописным местам, отдых на роскошных пляжах и пополнение багажа личных впечатлений. Однако некоторым любителям путешествий надоедают красивые пейзажи, величественная архитектура и культурные достопримечательности. Они предпочитают поездки по мрачным местам планеты, туда, где земля теплится от еще недавних сражений и печальных происшествий. Такие путешественники называются «черными туристами», а их маршруты – «черным туризмом».

В самой южной точке Южной Кореи некогда располагался парк аттракционов Okpo Land. Ряд аварий на Американских горках, закончившихся смертью пассажиров, вынудили владельцев закрыть центр развлечений, который сегодня превратился в место паломничества «черных туристов».


 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По представлению многих людей, туризм – увлекательное занятие, включающее экскурсии по ярким и живописным местам, отдых на роскошных пляжах и пополнение багажа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Олег Кононов написал заявление об увольнении из "Арсенала": его ждут в московском "Спартаке"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика