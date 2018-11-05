«Черный туризм» или путешествия по мрачным местам планеты

По представлению многих людей, туризм – увлекательное занятие, включающее экскурсии по ярким и живописным местам, отдых на роскошных пляжах и пополнение багажа личных впечатлений. Однако некоторым любителям путешествий надоедают красивые пейзажи, величественная архитектура и культурные достопримечательности. Они предпочитают поездки по мрачным местам планеты, туда, где земля теплится от еще недавних сражений и печальных происшествий. Такие путешественники называются «черными туристами», а их маршруты – «черным туризмом».

В самой южной точке Южной Кореи некогда располагался парк аттракционов Okpo Land. Ряд аварий на Американских горках, закончившихся смертью пассажиров, вынудили владельцев закрыть центр развлечений, который сегодня превратился в место паломничества «черных туристов».



