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Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси
06.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
До 30 ноября регистраторы обследуют все строения как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями.
Такая работа проводится для составления списков домов и помещений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. К ней привлечена тысяча человек, задействованы работники жилищно-коммунальных организаций всех областей.
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Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. До 30 ноября регистраторы обследуют все строения как...
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