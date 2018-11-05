Обвиняемые по делу рядового Коржича сержанты получили до 9 лет лишения свободы

Минский областной суд огласил приговор трем сержантам, которые обвиняются в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, передает корреспондент БЕЛТА.

Максимальное наказание назначено Евгению Барановскому: он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Антон Вяжевич приговорен к 7, Егор Скуратович — к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.