Новый Porsche 911: экстремальные испытания перед премьерой

Меньше месяца остается до дебюта новой генерации канонической модели Porsche — спорткара 911 восьмого поколения (серия 992). Незадолго до премьеры пресс-служба немецкого производителя поделилась информацией об испытаниях нового 911.





Программа испытаний новой «двухдверки» включала эксплуатационные тесты на надежность в условиях реальных нагрузок — причем моделировались настолько жесткие условия эксплуатации, которые в реальной жизни с владельцем автомобиля практически исключены. Материалы, силовые агрегаты, сенсоры и электроника должны были доказать свое качество и долговечность в разных климатических зонах, при температурах от -45 и до +50 градусов.





Для моделирования экстремальных нагрузок прототипы нового спорткара проходили тесты по всему миру. Их испытывали на гоночных трассах, включая Нюрбургринг и 12,6-километровое скоростное кольцо Нардо в Италии, в горах Колорадо и китайских мегаполисах, «жарили» в Долине Смерти (США) и в пустынях Ближнего Востока, «морозили» в Финляндии. В общей сложности предсерийные прототипы нового 911 «намотали» около 3 миллионов тестовых километров.

Сперва Porsche покажет базовые версии 911 — Carrera и Carrera S, премьера которых состоится в конце ноября на автошоу в Лос-Анджелесе. Подробностей пока нет, но ожидается, что они сохранят трехлитровый турбомотор от машины нынешнего поколения (с атмосферными моторами «Карреры» расстались еще в 2015 году после обновления). Он обзаведется сажевым фильтром, чтобы уложиться в новые эконормы и получит прибавку в мощности — по предварительной информации, на обычной Carrera отдачу поднимут до 385 лошадиных сил, а на Carrera S до 450 сил. Кроме 7-ступенчатой «механики» для нового 911 будет доступен 8-ступенчатый «робот» совместной разработки с ZF.





У европейских дилеров новый 911 ожидается следующим летом. Вслед за базовыми купе на свет появятся новые кабриолеты 911, более мощные версии, включая 911 Turbo, версии с полным приводом, а также гибридной силовой установкой.