ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый Porsche 911: экстремальные испытания перед премьерой

06.11.2018 09:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Меньше месяца остается до дебюта новой генерации канонической модели Porsche — спорткара 911 восьмого поколения (серия 992). Незадолго до премьеры пресс-служба немецкого производителя поделилась информацией об испытаниях нового 911.


Программа испытаний новой «двухдверки» включала эксплуатационные тесты на надежность в условиях реальных нагрузок — причем моделировались настолько жесткие условия эксплуатации, которые в реальной жизни с владельцем автомобиля практически исключены. Материалы, силовые агрегаты, сенсоры и электроника должны были доказать свое качество и долговечность в разных климатических зонах, при температурах от -45 и до +50 градусов.


Для моделирования экстремальных нагрузок прототипы нового спорткара проходили тесты по всему миру. Их испытывали на гоночных трассах, включая Нюрбургринг и 12,6-километровое скоростное кольцо Нардо в Италии, в горах Колорадо и китайских мегаполисах, «жарили» в Долине Смерти (США) и в пустынях Ближнего Востока, «морозили» в Финляндии. В общей сложности предсерийные прототипы нового 911 «намотали» около 3 миллионов тестовых километров.

Сперва Porsche покажет базовые версии 911 — Carrera и Carrera S, премьера которых состоится в конце ноября на автошоу в Лос-Анджелесе. Подробностей пока нет, но ожидается, что они сохранят трехлитровый турбомотор от машины нынешнего поколения (с атмосферными моторами «Карреры» расстались еще в 2015 году после обновления). Он обзаведется сажевым фильтром, чтобы уложиться в новые эконормы и получит прибавку в мощности — по предварительной информации, на обычной Carrera отдачу поднимут до 385 лошадиных сил, а на Carrera S до 450 сил. Кроме 7-ступенчатой «механики» для нового 911 будет доступен 8-ступенчатый «робот» совместной разработки с ZF.


У европейских дилеров новый 911 ожидается следующим летом. Вслед за базовыми купе на свет появятся новые кабриолеты 911, более мощные версии, включая 911 Turbo, версии с полным приводом, а также гибридной силовой установкой.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незадолго до премьеры в Лос-Анджелесе пресс-служба Porsche поделилась информацией об испытаниях нового 911
 
Новости дня
Новости разные
 
Корректировка расписания международных поездов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика