Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси





Предварительный этап по подготовке переписи населения будет завершен не позднее ноября месяца.

В Национальном статистическом комитете сообщили, что до 30 ноября регистраторы обследуют все строения как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди, а также нежилые строения или занятые организациями.

Данная работа будет завершена в установленные сроки. Будут составлены списки домов и помещений в городах, а также поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах.

В данном мероприятии предполагается задействовать порядка тысячи человек, среди которых будут представители ЖКО всех областей. Задействованные регистраторы будут иметь при себе планшеты с установленным программным обеспечением, которое будет содержать полную информацию о всех адресных точках.

Белновости.