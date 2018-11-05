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Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси
06.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Предварительный этап по подготовке переписи населения будет завершен не позднее ноября месяца.
В Национальном статистическом комитете сообщили, что до 30 ноября регистраторы обследуют все строения как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди, а также нежилые строения или занятые организациями.
Данная работа будет завершена в установленные сроки. Будут составлены списки домов и помещений в городах, а также поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах.
В данном мероприятии предполагается задействовать порядка тысячи человек, среди которых будут представители ЖКО всех областей. Задействованные регистраторы будут иметь при себе планшеты с установленным программным обеспечением, которое будет содержать полную информацию о всех адресных точках.
Белновости.
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Предварительный этап по подготовке переписи населения будет завершен не позднее ноября месяца.
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