|
В Беларуси начали обслуживать платежные карты UnionPay
06.11.2018 — Разное | Свислочская газета
В Беларуси начали обслуживать карты платежной системы UnionPay.
Данную услугу осуществляет Банковский процессинговый центр. Картами можно воспользоваться в банкоматах, а также в торговых и иных организациях, которые обслуживает Беларусбанк.
Согласно размещенной на сайте процессингового центра информации, 4 октября в Беларуси были совершены первые операции с использованием карт UnionPay International. В частности, граждане с их помощью снимали наличные деньги в банкоматах и оплачивали покупки в эквайринговой сети Беларусбанка.
В скором времени подобных транзакций в стране станет значительно больше, уверены специалисты.
Белновости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси начали обслуживать карты платежной системы UnionPay.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)