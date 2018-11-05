В Беларуси начали обслуживать платежные карты UnionPay





В Беларуси начали обслуживать карты платежной системы UnionPay.

Данную услугу осуществляет Банковский процессинговый центр. Картами можно воспользоваться в банкоматах, а также в торговых и иных организациях, которые обслуживает Беларусбанк.

Согласно размещенной на сайте процессингового центра информации, 4 октября в Беларуси были совершены первые операции с использованием карт UnionPay International. В частности, граждане с их помощью снимали наличные деньги в банкоматах и оплачивали покупки в эквайринговой сети Беларусбанка.

В скором времени подобных транзакций в стране станет значительно больше, уверены специалисты.

Белновости.