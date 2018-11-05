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В Беларуси начали обслуживать платежные карты UnionPay

06.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Беларуси начали обслуживать платежные карты UnionPay

В Беларуси начали обслуживать карты платежной системы UnionPay. 

Данную услугу осуществляет Банковский процессинговый центр. Картами можно воспользоваться в банкоматах, а также в торговых и иных организациях, которые обслуживает Беларусбанк.

Согласно размещенной на сайте процессингового центра информации, 4 октября в Беларуси были совершены первые операции с использованием карт UnionPay International. В частности, граждане с их помощью снимали наличные деньги в банкоматах и оплачивали покупки в эквайринговой сети Беларусбанка.

В скором времени подобных транзакций в стране станет значительно больше, уверены специалисты.

 

Белновости.

 
 
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В Беларуси начали обслуживать карты платежной системы UnionPay. 
 
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