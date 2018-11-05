В рейс — по расписанию

Более 1000 рейсов ежемесячно совершают водители филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» участок «Городок», обслуживая около 150 населенных пунктов Городокского района. Как отметил начальник предприятия Леонид Сивицкий, государственные социальные стандарты автопарк выполняет на 100%.

На новых автобусах работают самые ответственные и добросовестные водители, а таких в коллективе много: А.М. Довъялов, Д.А. Ламбак, В.И. Богачев, В.В. Карпович. Л.Л. Барков (на снимке), слесарь ​​С.В. Овсянко.





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