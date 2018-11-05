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В рейс — по расписанию
06.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Более 1000 рейсов ежемесячно совершают водители филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» участок «Городок», обслуживая около 150 населенных пунктов Городокского района. Как отметил начальник предприятия Леонид Сивицкий, государственные социальные стандарты автопарк выполняет на 100%.
На новых автобусах работают самые ответственные и добросовестные водители, а таких в коллективе много: А.М. Довъялов, Д.А. Ламбак, В.И. Богачев, В.В. Карпович. Л.Л. Барков (на снимке), слесарь С.В. Овсянко.
Подробнее читайте в №82 от 26.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Более 1000 рейсов ежемесячно совершают водители филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» участок «Городок», обслуживая около 150...
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