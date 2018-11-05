Кого ищет работа на Городокщине

Выездное заседание постоянно действующей комиссии райисполкома по координации работы по содействию занятости населения прошло в Пальминском сельсовете 24 октября.

Председатель сельисполкома Анфиса Березко отметила, что в населенных пунктах сельсовета проживает одна тысяча девятьсот тридцать семь человек, из них 1089 — трудоспособных.

Анфиса Савельевна подчеркнула, что на территории сельсовета действуют 26 предприятий, организаций и учреждений, где работают около 800 жителей. Почти на каждом из этих объектов имеются вакантные места. На сегодня уже более 30 человек из числа безработных сами нашли работу, около 50 — заинтересованы в трудоустройстве, некоторые работают на территории Российской Федерации или ведут личное подсобное хозяйство. Но есть и такая категория, которая не представляет себе, что значит каждый день ходить на работу.





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