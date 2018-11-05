На Городокщине знания закрепляют навыками

Встреча руководства района с молодыми специалистами, что в этом году прибыли в Городокщину на свои первые рабочие места, состоялась 24 октября. 105 парней и девушек в этом году влились в трудовые коллективы нашего города и района. Их приветствовали председатель райисполкома Петр Коробач (на снимке), руководители и представители отделов райисполкома, общественных организаций. В мероприятии приняли участие члены Молодежной палаты Городокского района.





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