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На Городокщине знания закрепляют навыками
06.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Встреча руководства района с молодыми специалистами, что в этом году прибыли в Городокщину на свои первые рабочие места, состоялась 24 октября. 105 парней и девушек в этом году влились в трудовые коллективы нашего города и района. Их приветствовали председатель райисполкома Петр Коробач (на снимке), руководители и представители отделов райисполкома, общественных организаций. В мероприятии приняли участие члены Молодежной палаты Городокского района.
Подробнее читайте в №82 от 26.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Встреча руководства района с молодыми специалистами, что в этом году прибыли в Городокщину на свои первые рабочие места, состоялась 24 октября. 105 парней и девушек...
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