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Суворовец – это навсегда

06.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Сегодня исполняется 65 лет со дня образования Минского суворовского военного училища. Накануне мы встретились с бывшим воспитанником учреждения Николаем Адашкевичем.

Суворовец – это навсегда

– Почему выбор пал на военное училище?
– Каждый парень в наше время мечтал стать военным, это было престижно. Мы понимали, что должны защищать свою Родину. Поэтому все, кто учился на отлично, поступали в военные училища. Более того, примером был старший брат: как раз перед моим поступлением он прошел путь суворовца. Поэтому после 8 класса я и еще двое одноклассников направились в Минское суворовское военное училище. Прошел только я, но в последующем друзья тоже стали военными.
– И каким было первое впечатление?
– Было сложно привыкнуть к режиму, физической и умственной нагрузке, там совсем другие требования. Если в школе я учился практически на отлично, то в суворовском первую четверть закончил с тройками и четверками. Потом, конечно, исправился. Для примера: из 120 учащихся, причем в основном отличников, с золотой медалью училище окончили только четверо. К тому же, если суворовец имел тройки или подтягивался на перекладине меньше 12 раз, то не мог уйти в увольнение.
– С чего начинался день?
– С зарядки, конечно. А один день в неделю был отведен под час здоровья, когда поднимались на полчаса раньше и бегали кросс. Помню, как схитрили и срезали круг. Правда, потом пришлось всей группой бегать эту дистанцию, а время фиксировали по последнему человеку. Нашей задачей было пробежать 3 км за 11 минут, и через месяц мы с ней справились.
– Не хотелось все бросить и вернуться домой?
– Нет, сдаваться мы не хотели, тем более нам было на кого равняться: нас учили строгие, но замечательные педагоги. Я хорошо помню майора Александра Владимировича Черко. Настоящий офицер, прошел службу в Афганистане. Он, к слову, тоже бывший суворовец.
– Какой опыт дала учеба в суворовском училище?
– После военного училища я с легкостью получил два высших образования. Плюс хорошая физическая подготовка, ведь мы стремились оставаться в форме. Даже летом на каникулах брали вещь-мешок, засыпали его пес-ком и бегали по 10 км.
– А что запомнилось больше всего?
– Наверное, военно-полевой лагерь. Мы выезжали на полигон Дретунь в Витебской области, там стреляли, плавали, это было своего рода посвящение в кадеты. Мы учились тогда два года, и кадетами называли тех, кто закончил первый курс. Да и сегодня каждый из нас хранит суворовские погоны. Знаю, у многих при исполнении есть традиция: носить их у самого сердца с внутренней стороны мундира.
– С однокурсниками связь поддерживаете?
– Конечно, мы регулярно собираемся, и сейчас в преддверии юбилея поедем в Минск. А если бываю в Калуге или Москве, то обязательно созваниваюсь с товарищами. Мы, суворовцы, не забываем своих, помогаем друг другу в случае необходимости.
– Как сложилась ваша судьба и судьба одногруппников после окончания училища?
– Большинство стали военными, многие открыли свое дело. К сожалению, 6 человек из нашего взвода погибли в Чечне. Что касается меня, я поступил в Донецкое высшее военно-политическое училище, а после закончил педагогический университет в Чернигове. Некоторое время работал учителем, затем служил в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, где прошел путь от заместителя до начальника. Возглавлял отдел пропаганды в областном управлении МЧС, а сейчас преподаю физическую культуру и допризывную подготовку в гимназии.
– Спасибо за интервью.
Роман ВЕЖНОВЕЦ.
Фото автора.

Для тех, кто хочет стать военным
10 ноября в Военной академии Республики Беларусь состоится День открытых дверей. Абитуриентам расскажут о правилах приема документов, проведут экскурсию, познакомят с материально-технической базой, жизнью и бытом курсантов. Начало в 10.00 в клубе «Ракетчик».
Академия находится в Минске по адресу: проспект Независимости, 220. По всем вопросам следует обращаться по телефонам: 2-13-71 и 2-05-80 (военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов).

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня исполняется 65 лет со дня образования Минского суворовского военного училища. Накануне мы встретились с бывшим воспитанником учреждения...
 
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