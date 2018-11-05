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В продаже появились новые Geely Atlas по цене ниже, чем у официальных дилеров. Откуда машины?

06.11.2018 09:18 — Разное | Tut.by  
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В базах частных объявлений в последнее время начали появляться предложения о продаже белорусского Geely Atlas. Машины без пробега, в комплектации Comfort с 2,4-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом. Все — дешевле, чем в салоне официальных дилеров. Владельцы продают машины по цене около 17 800 долларов, тогда как в салоне такая же версия стоит 19 700 долларов. AUTO.TUT.BY попытался понять, в чем подвох.


Фото носит иллюстрационный характер

Откуда машины? Нет, не из России, как можно было подумать сразу. Сейчас цены у белорусских и российских дилеров выровнялись, хотя еще летом Geely Atlas в России стоил на 1,5 тысячи долларов дешевле. Оказалось, выставленные на продажу машины были выиграны в рекламной игре. Но владельцы по каким-то причинам решили от них отказаться.

Мы позвонили по нескольким объявлениям и пообщались с владельцами. Один из продавцов сухо сообщил, что у него уже есть внедорожник, вторая машина ему не нужна. Машина продается в Новополоцке, поэтому пробег у нее — 285 км. Еще одна машина находится в Минске, ее владелец оказался более приветливым.

— Машина очень понравилась, и я бы с удовольствием оставил ее себе. Но необходимо решать квартирный вопрос, поэтому приходится продавать. А так машина полностью устраивала. Разве что расход топлива с мотором 2,4 литра великоват и были сомнения относительно кузовных деталей. Но потом оказалось, что никаких проблем с покупкой "кузовщины" нет. Так что если бы не крайняя необходимость, то оставил бы машину себе.


Фото: 4Колеса

Еще один Geely Atlas продается с автоплощадки. По словам менеджера автомагазина, машину им сдали на комиссию, ее тоже выиграли в рекламной игре.

Конечно, нельзя сказать, что белорусы, выигравшие Geely Atlas, массово избавляются от "подарков" судьбы. В дилерском центре "Джили Центр Минск" нам рассказали, что за все время было разыграно более 50 таких авто. Никто из новоиспеченных владельцев не обращался в дилерский центр с просьбой забрать машину и выдать "приз" деньгами.

— Машины выдают не в автосалоне, победители получают их на месте розыгрыша. Мы только объясняем состоявшимся владельцам, где и как они могут обслуживать свой "приз". А дальше выигрышем они распоряжаются сами. Большинство людей оставляют машины себе, судя по тому, что из более чем пятидесяти разыгранных авто в продаже висят лишь несколько.

 
Теги: Минск
 
 
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На сайтах частных объявлений по продаже автомобилей появилось сразу несколько Geely Atlas с минимальным пробегом и по цене ниже, чем у официальных дилеров. Разобрались,...
 
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