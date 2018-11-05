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«Дело БелТА»: четырём журналистам предъявили обвинение

06.11.2018 09:10 — Разное | KYKY  
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5 ноября четырём сотрудникам TUT.by, подозреваемым по «делу БЕЛТА», предъявили обвинение по части второй статьи 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации), пишет TUT.by.

Обвинение осталось тем же, что и проговаривалось раньше, с самаого начала дела − журналисты якобы несанкционированно получили доступ к информации «БелТА» и тем самым нанесли инфоагентству ущерб. Сумма этого ущерба различается и варьируется от трёх до 14 тысяч рублей.

Также в их отношении избрана мера пресечения − подписка о невыезде.

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5 ноября четырём сотрудникам TUT.by, подозреваемым по «делу БЕЛТА», предъявили обвинение по части второй статьи 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к...
 
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