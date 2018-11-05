Когда и как оставлять ребёнка дома одного?

Любой родитель в определенный момент времени задается вопросом: с какого возраста можно оставлять ребенка дома одного?

Общих рамок и норм не существует. Для того, чтобы можно было спокойно доверить ребенка самому себе и не беспокоиться за его безопасность, следует готовить его к этому заблаговременно.

Как подготовиться?

С 5-6 лет необходимо ослабить контроль ребенка. Давать ребенку почувствовать себя самостоятельным нужно постепенно: ненадолго оставьте ребенка, не покидая стен квартиры, предоставьте возможность самому хозяйничать.

А стоит ли?

Для того чтобы принять правильное решение, нужно точно знать, готов ли к нему ребенок. Существует несколько косвенных признаков зрелости:

1.Ребенок способен сам занять себя более двух часов.

2. Не страшится темноты, комфортно чувствует себя при запертых дверях.

3. Хорошо понимает, что можно и нельзя и может объяснить, почему именно нельзя.

4. Играет в ролевые игры, где выполняет роль взрослого.

5. Умеет пользоваться телефоном и может позвонить при необходимости.

7. Способен адекватно оценить свои поступки – знает, за что накажут, за что похвалят.

8. Знает свои обязанности и выполняет их.

Если на все восемь пунктов из списка вы ответите утвердительно, можно попробовать выйти на новый уровень самостоятельности ребенка. Очень важно: если ребенок наотрез отказывается оставаться дома один, принуждать его к этому ни в коем случае не стоит. Если же он охотно соглашается, можно смело пробовать.

Что делать в первый раз?

Родителям следует сохранять спокойствие и уверенность, иначе тревожность и нервозное состояние будут транслироваться ребенку. Лучше отказаться от важных дел и поэкспериментировать таким образом, чтобы это не заняло много времени, к примеру, сходить в магазин.

С 5-6 лет ребенок способен неплохо ориентироваться во времени. Предупредите его, на сколько вы уходите. И данное обещание важно выполнить.

По возвращении домой не отчитывайте ребенка за беспорядок. Если вы обнаружите малыша в слезах или беспокойном состоянии, попытки приучать его к самостоятельности стоит отложить. Если все прошло хорошо, можно постепенно увеличивать время, которое ребенок будет проводить один.

Инструктаж перед уходом

Ребенок должен четко понимать: есть вещи, которые ни в коем случае делать нельзя. Как правило, строгие запреты едины для всех детей и состоят в следующем:

1. Никому нельзя открывать двери, у самых близких есть ключи от квартиры, и они сами могут зайти;

2. Нельзя объяснять по телефону или через дверь кому-либо, что находишься один. Научите ребенка говорить, что родители заняты: так он и не соврет, но и не выдаст себя;

3. Не стоит подходить к окнам; окна должны быть хорошо закрыты – лучше использовать специальные блокираторы, чтобы ребенок не мог открыть их сам;

4. Запрещается играть с электрическими приборами и пытаться разводить огонь.

У ребенка должен быть под рукой список важных телефонов: скорой помощи, пожарных, мамин, папин, бабушки или дедушки.

Для того чтобы малыш без опаски оставался дома один, важно заранее оценить, насколько усвоены правила. При необходимой подготовке нахождение ребенка дома одного благоприятно скажется на его самооценке – он ощутит себя взрослым и самостоятельным.

Светлана КОЗЛОВСКАЯ, педагог-психолог ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони».

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