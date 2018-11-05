|
Житель Ошмян после смертельного ДТП совершил еще одну аварию
06.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Нетрезвый житель Ошмян после смертельного ДТП скрылся с места аварии, а затем столкнулся с "Газелью". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Место первой аварии. Фото СК
Первая авария произошла 3 ноября около 6.40 на ул.Красноармейской в Ошмянах. По данным следствия, нетрезвый 30-летний местный житель за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением. Машина выехала на тротуар и сбила 77-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Мужчина скрылся с места ДТП.
Второе ДТП. Фото СК
Ошмянским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Подозреваемый с санкции прокурора заключен под стражу. Собираются материалы, характеризующие его личность. По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка фактам обоих дорожно-транспортных происшествий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетрезвый житель Ошмян после смертельного ДТП скрылся с места аварии, а затем столкнулся с "Газелью". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)