Житель Ошмян после смертельного ДТП совершил еще одну аварию

Нетрезвый житель Ошмян после смертельного ДТП скрылся с места аварии, а затем столкнулся с "Газелью". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

















Место первой аварии. Фото СК









Первая авария произошла 3 ноября около 6.40 на ул.Красноармейской в Ошмянах. По данным следствия, нетрезвый 30-летний местный житель за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением. Машина выехала на тротуар и сбила 77-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Мужчина скрылся с места ДТП.





"Около 7.20 на дороге Борисов - Вилейка - Ошмяны недалеко от д.Нарбуты водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью" под управлением 27-летнего жителя Сморгонского района. В результате водитель "Газели" и его 45-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии женщине потребовалась госпитализация", - рассказал Сергей Шершеневич.

























Второе ДТП. Фото СК





Ошмянским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Установлению обстоятельств аварий способствовали осмотры мест дорожно-транспортных происшествий, которые провели следователи с участием экспертов и сотрудников милиции. Изъятые вещественные доказательства позволили установить взаимосвязь двух ДТП, - отметил Сергей Шершеневич. - Дальнейшим расследованием занимаются следователи УСК по Гродненской области. Ими допрашиваются пострадавшие и свидетели, назначены экспертизы. Проводится ряд иных следственных, процессуальных и проверочных действий".

Подозреваемый с санкции прокурора заключен под стражу. Собираются материалы, характеризующие его личность. По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка фактам обоих дорожно-транспортных происшествий. БЕЛТА