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Средняя школа №5 отпраздновала 30-летний юбилей
06.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 5 ноября.
Поздравить коллектив и учащихся пришли представители управления образования райисполкома, выпускники и родители сегодняшних школьников, директора и учителя городских школ, благочинный Сморгонского округа Анатолий Резанович, а также первый директор пятой школы Валерий Скворцов.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 5 ноября.
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