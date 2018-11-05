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В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков

06.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Центр обслуживания налогоплательщиков с использованием системы электронной очереди открылся сегодня на базе инспекции МНС Республики Беларусь по Лидскому району. Центр делает взаимодействие между налогоплательщиками и налоговой службой более открытым, комфортным, упорядоченным, а услуги – более доступными и удобными.
 
 
 
Первый этаж здания налоговой инспекции. Стильные серо-зеленые интерьеры, удобные места для ожидания клиентов и операционный зал, детский уголок со столом для рисования и телевизором. При входе установлен терминал электронной очереди, организована удобная навигация, более доступными и структурированными стали информационно-справочные материалы. Здесь же компьютер с выходом на интернет-портал инспекции МНС по Лидскому району и Министерства по налогам и сборам. Авторы проекта нового центра учли все, в том числе и безбарьерную среду. Но что не менее важно с точки зрения кадровой политики, создание центра не повлекло за собой увеличения штата инспекции.
 
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
 
– Открытие центра обслуживания плательщиков – хороший подарок лидчанам, - подчеркнул заместитель председателя Лидского райисполкома Виталий Невера. – Сотрудников этой инспекции отличает профессионализм, умения, знания, дипломатия, разумный, мудрый подход к выполнению своих задач. Новый стандарт работы с плательщиками, который внедряется сегодня – это новые возможности стать «драйвером» и еще лучше работать с людьми.
 
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
 
Коллег и гостей с радостным событием поздравила начальник инспекции МНС по Гродненской области Лидия Семашко. Она отметила, что для налоговой службы одним из главных приоритетов является оказание услуг на высочайшем профессиональном уровне и создание комфортных условий для налогоплательщиков, от которых зависит выполнение доходной части бюджета.
 
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
 
Такие центры открываются с целью создать комфортные условия для оказания налоговых услуг плательщикам, - отметила она. - Мы заимствовали лучший опыт стран СНГ, где уже есть подобные центры. Сегодня в Беларуси их тринадцать, а к Новому году будет двадцать пять. Лида неслучайно стала вторым городом на Гродненщине после областного центра, где создан подобный центр, - это крупнейший налогоплательщик в области, который вносит весомую лепту (порядка семи процентов) в выполнение доходной части бюджета области. Красота вашего города, его уют, новые учреждения, новая техника – все напрямую связано с наполнением городом доходной части бюджета, благодаря плательщикам, которые своевременно в полном объеме платят налоги.
 
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
 
Лидия Семашко также сообщила, что за десять месяцев текущего года выполнена доходная часть бюджета, отмечают эксперты и положительные темпы налоговых поступлений как в целом по области, так и в частности в Лидском районе.
 
- Важно, чтобы налоговая услуга, которая оказывается, выполнялась быстро, качественно, слаженно и в комфортных условиях, - подчеркнула начальник инспекции МНС по Гродненской области. – Все делается для того, чтобы в перспективе человек не был привязан к налоговым инспекторам своего города, а мог приехать в любой центр и получить качественную квалифицированную консультацию.
 
Первые посетители уже почувствовали преимущества ЦОНа и по-достоинству оценили новый формат предоставляемых услуг. Отзывы у лидчан - только положительные. Марина Микша – индивидуальный предприниматель, она сама предоставляет бухгалтерские услуги юридическим лицам и ИП, и пришла в налоговую инспекцию за консультацией.
 
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
 
– Все очень доступно и открыто, - поделилась она. - Может разобраться даже человек, который впервые пришел в налоговую. Я обратилась за консультацией как индивидуальный предприниматель и получила ее на должном уровне, мне объяснили все важные аспекты. Убежденно могу сказать - я довольна.
 
Сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району сегодня выполняют 26 административных процедур, обслуживают более 2 500 юридических лиц, около 4 500 тысяч предприятий и еще 64 000 физических лиц. Всех этих людей, так или иначе, коснется прошедшее событие.
 
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
В Лиде открыли Центр обслуживания для налогоплательщиков
 
 
 
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Центр обслуживания налогоплательщиков с использованием системы электронной очереди открылся сегодня на базе инспекции МНС Республики Беларусь по Лидскому...
 
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