Кража не отходя от кассы. Как воруют деньги с карт в магазинах

Данные карты могут незаметно заснять

Кассир, официант, автозаправщик, работник банка или любой другой сотрудник, которому гражданин передал платежную карту для расчета, может сфотографировать ее, переписать данные или просто запомнить их, чтобы потом изготовить дубликат.

«Сделать это можно незаметно, — рассказывает начальник ГУ одного из крупных банков Надежда Иванова. — Заранее включается записывающее устройство (это может быть обычная камера видеонаблюдения), фиксирующее данные карты с обеих сторон. Мошенникам остается лишь отмотать запись на нужное время и переписать информацию.

Чтобы этого не случилось, не стоит передавать карту в руки посторонним, рассчитываясь за покупку или предоставление услуг. Обратите внимание на поведение сотрудника, совершающего операцию. Если он фотографирует вашу карту на мобильный телефон под видом набора номера или отправки смс, следует прервать операцию. И лучше всего обратиться в банк, выдавший карту, с заявлением о ее перевыпуске. Ведь вы не знаете, какие данные успел снять мошенник».



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Вы платите дважды за одну покупку

Вы рассчитываетесь за продукты в супермаркете, и тут кассир сообщает, что случилась ошибка, и оплата не прошла. Вы повторяете все сначала, и транзакция завершается успешно. А спустя какое-то время вы обнаруживаете, что деньги за покупку были списаны дважды.

«Честный кассир, если терминал оплаты действительно выдал отказ в проведении операции, всегда распечатает и выдаст покупателю чек, свидетельствующий, что оплата не прошла, — обращает внимание Надежда Иванова. — Подключите опцию смс-оповещений по операциям своей карты. Если первая транзакция будет совершена успешно, владелец карты тут же получит соответствующее смс-сообщение и сможет обосновать свой отказ от повторной транзакции, продемонстрировав его кассиру.

А если вам поступило два сообщения о списании одной и той же суммы, позвоните в банк и проверьте, действительно ли произошло двойное снятие средств со счета».