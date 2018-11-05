Да будет свет. «Лампочка Ильича» против «лампочки Николая II»

История собственной страны для многих россиян, особенно молодых, оказывается настоящим «темным пятном». Благодаря этому некоторые факты, из которых никогда не делали тайны, вызывают у людей шок. Особенно часто это происходит в социальных сетях.

Аргумент в виде фотографии

Например, в последнее время по интернету гуляет фотография с изображением электроиллюминации Кремля в день коронации Николая II в 1896 году. Фото сопровождается вопросом «Лампочка Ильича?». Тем самым авторы ставят под сомнение, что электрификация России была заслугой большевиков.

Стоит заметить, что наличие электричества в царской России никто никогда под сомнение не ставил. В революционных фильмах советского периода большевики, готовя вооруженное восстание в Петрограде, заседают отнюдь не при свечах. Но кто же на самом деле внес решающий вклад в электрификацию страны?



Иллюминация в Кремле по случаю коронационных торжеств. Фото: Commons.wikimedia.org

С чего начиналось электричество

Началом «электрической эры» в России можно считать создание в 1886 году в Петербурге промышленно-коммерческого «Общества электрического освещения 1886 года». Инициатором предприятия стал купец 1-й гильдии Карл Федорович Сименс. Первым заказом общества стала электрификация квартир доходного дома-пассажа купца Постникова.

В первые годы «электрической эры» в России основными инвесторами выступали предприниматели из Бельгии и Германии. Это было связано с политикой властей, обеспечивавших более льготное налогообложение зарубежных электротехнических концернов, нежели национальных. К концу XIX века электроэнергия в России оставалась предметом роскоши, который использовали на торжествах государственного значения. При этом большинству населения электричество было недоступно. Подобная ситуация сохранялась вплоть до революции.

Лампочка не для всех

Накануне Первой Мировой войны в иностранных руках находилось более двух третей российской энергетики. К 1913 году в России работали 33 электростанции, дававшие общую мощность около 1, 1 млн киловатт, и вырабатывавшие за год около 2 миллиардов киловатт-часов. По показателю энергетики на одного человека в год Российская империя отставала от мирового лидера — Соединенных Штатов — в 40 раз.

По разным оценкам, по объемам выработки электроэнергии в год, Россия занимала 5-8 место, уступая США, Германии, Великобритании, Италии, и находясь примерно на одном уровне с Францией, Канадой и Норвегией. Но, с учетом российских просторов, показатели были не самыми радужными — говоря словами Герберта Уэллса, Россия оставалась во мгле.

Много разговоров, мало дела

К Уэллсу мы еще вернемся, а сейчас поговорим о проблемах имперской энергетики. До революции основу энергетической системы России составляли обособленные электростанции, рассчитанные на малое число потребителей. Темпы роста электроэнергетики резко отставали от потребностей крупнейших городов — Москвы, Петербурга, Киева, Харькова, Риги. Попытки централизации и унификации энергосистемы страны терпели крах.

До революции было проведено семь Всероссийских электротехнических съездов, на которых обсуждались проблемы и выдвигались планы масштабной электрификации страны. Однако эти планы натыкались и на бюрократическую систему империи, и на сопротивление иностранных инвесторов, которые видели угрозу своему ведущему положению в российской энергетике.

Словом, ситуация очень походила на историю с планами строительства метро во времена Российской империи — они были, но из благополучно «топили» влиятельные лица, начиная от тех, кто зарабатывал на извозчиках, и заканчивая духовенством, которое видело что-то нехорошее в планах строительства железной дороги под землей.

Планы были, но помешала война — заявляют сторонники «России, которую мы потеряли».



Репродукция картины «У карты ГОЭЛРО» художника Петра Андрианова. Фото: РИА Новости / Рождественский

У вас есть план, товарищ Кржижановский?

А вот большевики планы электрификации начинают обсуждать практически сразу после прихода к власти, в ноябре 1917 года. В конце того же года Ленин вместе со своим близким другом и соратником, инженером-энергетиком Глебом Кржижановским встречались с ведущими российскими учеными в области энергетики, обсуждая планы будущих работ.

Гражданская война, за период которой производство электроэнергии в стране упало в пять раз, сделала для большевиков планы по развитию энергетики важными, как никогда. В конце 1919 года Кржижановский после беседы с Лениным садится за написание работы «Основные задачи электрификации России». 21 февраля 1920 года Ленин подписал распоряжение о создании Государственной комиссии электрификации России (ГОЭЛРО), главой которой стал Глеб Кржижановский. К работе в комиссии было привлечено около 200 лучших специалистов, многие из которых, мягко говоря, недолюбливали большевиков. Однако получилось так, что именно команда Ленина позволила этим людям реализовать их задумки.

650-страничный стратегический план электрификации России был представлен на VIII Всероссийском съезде Советов в декабре 1920 года. Это была масштабная презентация, потрясшая делегатов. Не стоит и говорить о том, что план был безоговорочно одобрен.

Уэллс неверующий

Вернемся к Герберту Уэллсу. Английский писатель-фантаст встречался с Лениным в Кремле 6 октября 1920 года, и обратил внимание на то, что вождь большевиков чрезвычайно увлечен планами электрификации России. Планами, которые сам Уэллс посчитал нереалистичными: «Дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех „утопистов“, в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Он делает всё, от него зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населённой неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии».

Как видите, не только чиновники Российской империи не верили в планы отечественных ученых. Даже именитый фантаст в них не поверил. «Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время», — ответил Ленин Уэллсу.

ГОЭЛРО в действии — это фантастика

Надо заметить, что план ГОЭЛРО предусматривал не просто развитие энергетики, а опережающее развитие на фоне общих темпов роста экономики. За 10-15 лет предполагалось возвести 20 ТЭС и 10 ГЭС. Чтобы понять об объектах какого масштаба идет речь, достаточно сказать, что Каширская электростанция, строившаяся под личным контролем Ленина, на момент своего ввода в эксплуатацию в 1922 году, была второй по мощности электростанцией в Европе.

К 1930 году производство электроэнергии в нашей стране достигло 8,4 миллиардов киловат-часов в год. Электричество, которого не знали в российских деревнях, стало использоваться не только для освещения домов, но и в мельницах, зерноочистителях, на лесопилках и т.д. А к 1935 году производство электроэнергии в СССР достигло 28,3 миллиардов киловатт-часов, что более чем в десять раз превысило лучшие показатели царской России.



Шатурская электростанция. Фото: РИА Новости / Дмитрий Дебабов

План ГОЭЛРО, признанный во всем мире образцом успешной программы масштабного развития энергетики, позволил стране провести индустриализацию, что, в конечном счете, дало Советскому Союзу выстоять в годы войны в противостоянии с оборонной промышленностью все оккупированной немцами Европы.

Герберт Уэллс, снова приехавший в СССР в 1934 году, был поражен увиденным и признал «правоту кремлевского мечтателя».



Памятник Владимиру Ильичу Ленину на фоне плотины Днепропетровской ГЭС. Фото: РИА Новости / Николай Козловский

Большевики зажигают

Подведем итог. Лампочка в России стал именно «лампочкой Ильича», а не «лампочкой Николая II» потому, что великой энергетической державой нашу страну сделали большевики. Команда Ленина обеспечила возможность зажжения лампочек в каждом крестьянском доме, а не только на грандиозных торжествах.

Если планы остаются на бумаге — это не более, чем красивая картинка. В конце концов, у Советского Союза существовали планы создания базы на Луне. Но наличие этих планов не дает нам оснований считать, что советские космонавты почти покорили спутник Земли. Об этом неплохо бы помнить и нашим высокопоставленным современникам, чьи планы, в отличие от большевистских, слишком часто остаются только на бумаге.