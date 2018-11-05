Минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 6 и 8 ноября

Первое мероприятие запланировано на 6 ноября. Соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14), где со своими вакансиями их ознакомят представители УП "Минскзеленстрой", ООО "Стафф Деталь", филиала №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод".

А 8 ноября состоится мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). В мероприятии примут участие представители ООО "Стафф Деталь" и ОАО "Минскдрев".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.