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Олег Кононов написал заявление об увольнении из "Арсенала": его ждут в московском "Спартаке"
Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского клуба. Домашний матч 14-го тура с "Анжи" должен стать для него последним в городе оружейников.
После этого Кононов сможет стать главным тренером московского "Спартака". Как сообщают российские СМИ, вместе с ним тульский клуб покинет его тренерский штаб: старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Суарес Сантьяго Хесус и Фотопулос Стергиос, тренер-аналитик Михаил Кожевников. По данным
Напомним, что про Кононова можно говорить и как о российском, и как о белорусском специалисте. Спортивная карьера и начало тренерской карьеры Кононова связаны именно с нашей страной.
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Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского клуба. Домашний матч 14-го тура с "Анжи" должен стать для него последним в городе...
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