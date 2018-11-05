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Олег Кононов написал заявление об увольнении из "Арсенала": его ждут в московском "Спартаке"

06.11.2018 09:23 — Разное | Партизан  
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Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского клуба. Домашний матч 14-го тура с "Анжи" должен стать для него последним в городе оружейников.



После этого Кононов сможет стать главным тренером московского "Спартака". Как сообщают российские СМИ, вместе с ним тульский клуб покинет его тренерский штаб: старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Суарес Сантьяго Хесус и Фотопулос Стергиос, тренер-аналитик Михаил Кожевников. По данным sport-express.ru, "Арсенал" и "Спартак" подпишут соглашение, которое регулирует переход тренеров — речь идет о сумме порядка 500 тысяч евро, что равно зарплате специалистов до конца срока их контрактов с туляками. Штаб Кононова должен приступить к работе с московской командой сразу после ее возвращения из отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных — в начале второй декады ноября.

Напомним, что про Кононова можно говорить и как о российском, и как о белорусском специалисте. Спортивная карьера и начало тренерской карьеры Кононова связаны именно с нашей страной. 


 
 
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Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского клуба. Домашний матч 14-го тура с "Анжи" должен стать для него последним в городе...
 
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