После этого Кононов сможет стать главным тренером московского "Спартака". Как сообщают российские СМИ, вместе с ним тульский клуб покинет его тренерский штаб: старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Суарес Сантьяго Хесус и Фотопулос Стергиос, тренер-аналитик Михаил Кожевников. По данным, "Арсенал" и "Спартак" подпишут соглашение, которое регулирует переход тренеров — речь идет о сумме порядка 500 тысяч евро, что равно зарплате специалистов до конца срока их контрактов с туляками. Штаб Кононова должен приступить к работе с московской командой сразу после ее возвращения из отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных — в начале второй декады ноября.