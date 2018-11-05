27-летнего фельдшера бригады скорой помощи избил могилевчанин

mogilev.online Врачей вызвал 40-летний ранее неоднократно судимый за грабеж, кражи и хулиганство мужчина для своей приятельницы, с которой распивал спиртное, сообщает





— Когда застолье подходило к концу, женщина рассказала, что у нее заболел зуб, и тот не придумал ничего лучше, как вызвать медиков. Когда прибывший на вызов фельдшер попытался объяснить, что с такими симптомами необходимо обратиться в поликлинику, мужчина разозлился и начал его избивать, — отметила Елена Симонова.





Не дожидаясь приезда милиции, зачинщик конфликта схватил приятельницу под руку и убежал из квартиры.









У фельдшера — закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.



