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27-летнего фельдшера бригады скорой помощи избил могилевчанин

06.11.2018 09:16 — Разное | Партизан  
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Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД г. Могилева Елена Симонова, инцидент произошел в тамбуре квартиры дома на улице Космонавтов, куда медик прибыл на вызов.

Врачей вызвал 40-летний ранее неоднократно судимый за грабеж, кражи и хулиганство мужчина для своей приятельницы, с которой распивал спиртное, сообщает mogilev.online

— Когда застолье подходило к концу, женщина рассказала, что у нее заболел зуб, и тот не придумал ничего лучше, как вызвать медиков. Когда прибывший на вызов фельдшер попытался объяснить, что с такими симптомами необходимо обратиться в поликлинику, мужчина разозлился и начал его избивать, — отметила Елена Симонова.

Не дожидаясь приезда милиции, зачинщик конфликта схватил приятельницу под руку и убежал из квартиры.


У фельдшера — закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.


 
Теги: Могилев
 
 
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Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД г. Могилева Елена Симонова, инцидент произошел в тамбуре квартиры дома на улице Космонавтов, куда медик...
 
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