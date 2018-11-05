Отменят указ № 488 о лжепредпринимательстве?

"Я думаю в ближайшее время будет поставлена точка и указ 488 (о лжепредпринимательстве - ИФ) будет отменен. Затем последуют другие решения, речь идёт о декриминализации экономических преступлений", - сказал А.Турчин, открывая в понедельник в Минске международный бизнес-форум KEF-2018.





"У государства нет стремления карать бизнес. Вопрос заключается в том, какими методами требовать (от бизнеса - ИФ) исполнения закона. Экономические методы будут более действенными, чем силовые", - считает А.Турчин.





пишет Интерфакс. Он сослался на мировой опыт крупных финансовых исков к компаниям в случае нарушения закона, без привлечения к уголовной ответственности топ-менеджеров,Интерфакс.





При этом первый замглавы правительства подчеркнул, что "окончательное решение (об отмене указа №488 - ИФ) остаётся за главой государства, который учитывает совокупность факторов".









А.Турчин отметил, что в целом "если мы хотим изменить ситуацию (с бизнес-климатом - ИФ), давайте изменим правила"



