Более 500 тыс. автомобилей воспользовались понтонной переправой под Житковичамию Но теперь всё

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В ближайшее время после открытия обновленного моста через реку Припять в Житковичском районе Гомельской области спасатели начнут работу по демонтажу понтонно-мостовой переправы возле деревни Борки. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.





За восемь месяцев этого года ею воспользовались более 500 тыс. транспортных средств.





Совсем скоро необходимость в понтоне отпадет, и люди смогут ездить по обновленному мосту, отметили в МЧС.



















