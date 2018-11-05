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Более 500 тыс. автомобилей воспользовались понтонной переправой под Житковичамию Но теперь всё
В ближайшее время после открытия обновленного моста через реку Припять в Житковичском районе Гомельской области спасатели начнут работу по демонтажу понтонно-мостовой переправы возле деревни Борки.
Источник фото: МЧС
В ближайшее время после открытия обновленного моста через реку Припять в Житковичском районе Гомельской области спасатели начнут работу по демонтажу понтонно-мостовой переправы возле деревни Борки. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
За восемь месяцев этого года ею воспользовались более 500 тыс. транспортных средств.
Совсем скоро необходимость в понтоне отпадет, и люди смогут ездить по обновленному мосту, отметили в МЧС.
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В ближайшее время после открытия обновленного моста через реку Припять в Житковичском районе Гомельской области спасатели начнут работу по демонтажу...
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