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Гендерное равенство: кому это выгодно?

06.11.2018 08:46 — Разное | Партизан  
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Гендерное равенство – это одно из прав человека. Но не только. Это также вопрос эффективности и качества государственных услуг. Шведская ассоциация местных властей и регионов SKL проанализировала, какое влияние на женщин и мужчин, мальчиков и девочек оказывает локальная политика.

Гендерное равенство: кому это выгодно?
Ключевой элемент этой работы – статистические данные с разбивкой по полу. Только когда мы видим, как различные решения, действия и отношение влияют по отдельности на женщин и мужчин, мы можем увидеть проблему и что-то изменить.

Вот два конкретных примера:

Безопасные ночные остановки

Многие женщины из шведского города Кальмар избегали пользоваться общественным транспортом поздно вечером. Причиной было то, что они чувствовали себя небезопасно, когда шли домой с автобусной остановки. Это стало известно благодаря опросу.

Было решено сделать «ночные остановки». Это означает, что пассажиры могут попросить водителя автобуса остановиться в любом месте, даже между обозначенными остановками транспорта. Водитель тогда откроет только переднюю дверь и убедится, что больше никто не выходит.

Так ночные автобусы стали более безопасными и привлекательными как для мужчин, так и для женщин.

Лучшая успеваемость в школе

Исследования показали, что мальчики получают более низкие оценки, чем девочки, почти по всем школьным предметам. Школа Фрейя в Гнесте тоже не была исключением.

В результате опроса о том «какими должны быть мальчики», было обнаружено, что они, мальчики, и не ожидают друг от друга старательности в учебе и серьезного отношения к школе. Вместо этого они стремились повысить свой статус, толкая друг друга в коридоре или демонстрируя успехи в спорте. Даже учителя не ожидали, что мальчики станут проявлять столько же старания в учебе, что и девочки.

Обследования показали, что девочки испытывают больше стресса в школе, имеют меньше свободного времени, и чувствуют себя в небезопасно вечером на улице.

Чтобы улучшить успеваемость мальчиков и уменьшить чувство стресса и неуверенности у девочек, школа начала кампанию по изменению социальных норм и отношения. Это делалось при помощи:

-- повышения уровня знаний учителей о социальных нормах и представлениях, которые негативно влияют на учебу девочек и мальчиков,

-- демонстрации нетерпимости к дракам между мальчиками, даже в шутку,

-- внедрения нормативно-критической педагогики,

-- включения вопросов сексуального воспитания и отношений полов в другие предметы, такие как шведский язык и основы гражданственности.

Работа с социальными нормами дала хорошие результаты. Раньше мальчики учились хуже, чем в целом по стране, однако после кампании почти 80% мальчиков, заканчи ющих 9-й класс, достигли хорошего уровня по всем предметам в такой же пропорции, как и девочки.

Тем не менее нельзя останавливаться. Новые учителя должны использовать этот опыт. И продолжать приниматься меры, чтобы улучшить отношение к школе у мальчиков и уменьшить чувство стресса и опасности у девочек.

Комплексный подход

За многие годы шведские местные власти провели много хорошей работы по продвижению гендерного равенства на местном уровне. Однако, подчеркивают в SKL, только при внедрении гендерного подхода в ежедневную работу можно оказывать женщинам и мужчинам в равной степени качественные услуги.

Необходимо сделать «видимыми» мужчин и женщин в программных документах на всех заданных уровнях, начиная с широкомасштабных стратегий и заканчивая местными рабочими планами. Мы говорим о менеджменте с учетом гендера, который дает такие преимущества, как усиление правовой защиты и контроля качества.

Вместо показателей, считающихся гендерно нейтральными и выраженных в средних величинах, необходимо ввести индикаторы, детально отражающие степень благополучия и комфорта граждан. Это позволит учитывать в программах различные аспекты жизни, которые ранее упускались из виду, и повысить эффективность и качество государственных и коммунальных услуг для каждого и для каждой.


Поддержание гендерного равенства будет выгодно и людям, и местным властям, которые смогут более рационально использовать целевые деньги налогоплательщиков и предоставлять качественные услуги.

Белорусский Центр исследования общественного управления «СИМПА» получил право перевести и опубликовать видеоматериалы SKL по обеспечению устойчивого гендерного равенства – теперь они доступны на белорусском и русском языках и будут полезны руководителям разного уровня и широкому кругу организаций и граждан в Беларуси и других странах региона.


 
 
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Гендерное равенство – это одно из прав человека. Но не только. Это также вопрос эффективности и качества государственных услуг. Шведская ассоциация местных...
 
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