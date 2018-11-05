У Кокорина и Мамаева нашелся заступник









«Каждый имеет право на исправление своих ошибок. Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей», — полагает Газзаев.





Оба футболиста находятся в СИЗО. Кокорин и Мамаев — фигуранты двух уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве.