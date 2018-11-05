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У Кокорина и Мамаева нашелся заступник

06.11.2018 08:44 — Разное | Партизан  
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Бывший тренер сборной России и депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных после драк в центре Москвы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».



«Каждый имеет право на исправление своих ошибок. Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей», — полагает Газзаев.

Оба футболиста находятся в СИЗО. Кокорин и Мамаев — фигуранты двух уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. 

 
 
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Бывший тренер сборной России и депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных...
 
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