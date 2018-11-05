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Лукашенко заподозрили в «мюнхенском сговоре»

06.11.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Российские СМИ все активнее начинают комментировать инициативы Александра Лукашенко по Донбассу, озвученные на Мюнхенской конференции по безопасности, сессия которой проходила в Минске.

Лукашенко заподозрили в «мюнхенском сговоре»
Напомним, что глава Беларуси заявил, что может провести выборы на Донбасссе и предложил подключить США к процессу урегулирования конфликта. Кремль сразу дистанцировался от этих предложений устами пресс-секретаря Путина, повторив сказку, что ЛНР и ДНР самостоятельны. Ну а теперь с самых разных сторон, от самых разных СМИ звучит обстоятельный ответ Лукашенко.

Александр Лукашенко выступил с инициативой лишить субъектности республики Донбасса, добывшие себе свободу с оружием в руках и заплатившие за неё кровью, пишет EADaily.

«Выступая с инициативами по ДНР и ЛНР, белорусский лидер запамятовал, что народные республики, в отличие от Республики Беларусь, добыли свою свободу и независимость с оружием в руках, уже очень дорого заплатив за них кровью и ежедневно продолжая ею расплачиваться. Пытаясь выглядеть более серьёзным, чем он есть, Лукашенко попытался поучить основных мировых игроков жизни и указать им на их место. В частности, он заметил, что «великие державы теряют статус гарантов стабильности», и предложил заключить новый договор «Хельсинки-2». Что это такое — никто толком не знает, ибо инициатива проговаривается общими фразами, и её изложения в каком-либо внятном программном документе никто не видел.

Вероятно, учитывая геополитический вес постсоветской республики и желая занять место в повестке глобальной политики, советники белорусского лидера руководствовались следующей логикой: «Минские соглашения» по Донбассу провалились, даже «минскую площадку» для ничего не решающей Контактной группы вот-вот уведут куда-нибудь в Астану или Антарктиду — так почему бы не инициировать «Хельсинки-2»? Ведь на «Минск-2» решились, так почему бы не увлечь США и ЕС новой идеей, привлекая к себе внимание хотя бы на время, пока над этой инициативой думают? Тем более, что Германия не прочь щедро профинансировать новую тему, способную отвлечь внимание от реальных европейских проблем, в частности, миграционного кризиса», – пишет издание.

«В целом «минская мюнхенская» конференция октября 2018 года своим форматом обсуждения судьбы ДНР и ЛНР напоминает «Мюнхенский сговор» сентября 1938 года, на котором обсуждалась судьба Чехословакии. В юбилейный год вышло немало публикаций на тему Мюнхенского соглашения, после которого каток Второй мировой войны покатился по Евразии, и впереди были Хатынь, Корюковка и Oradour sur Glane», – до такого вывода доходит в своих рассуждения публицист Максим Самойлов, последовательно отстаивающий в своих публикациях «русский порядок» и логику, по которой посягать на территорию братского государства это хорошо. Но в нормальном, не в «русском мире» забирать земли у соседа, провоцировать и поддержива войну у соседа это плохо.  

 
Теги: Минск
 
 
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