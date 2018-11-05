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На Борисовском заводе медпрепаратов опять меняется директор?

06.11.2018 08:24 — Разное | Партизан  
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На сайте ОАО «Борисовский завод медпрепаратов» появилось объявление о том, что исполнение обязанностей генерального директора приказом №375-К от 25 октября возложено на Евгения Тарасенко — главного инженера предприятия.


Фамилия гендиректора Виталия Дереша исчезла из списка контактов руководящих работников ОАО «БЗМП» на сайте предприятия.

Напомним, Виталий Дереш, долгое время работавший главным инженером при директоре Александре Фандо, занял его должность два с половиной года назад, в конце февраля 2016 года.

Как позже выяснилось, Александр Фандо ушел в частный бизнес, став заместителем директора в Обществе с дополнительной ответственностью «Аматег».


Недавно стало известно, что Виталий Дереш и Александр Фандо подавали заявки на включение в реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах. Причем оба претендовали на место в наблюдательном совете ОАО «БЗМП».

Заявки обоих претендентов были удовлетворены.

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медпрепаратов» — одно из немногих успешных предприятий города — формально является частным. Однако более 99,0% акций принадлежит государству. Поэтому кадровые решения по рукводителям предприятий  принимаются как минимум на уровне холдинга «Белфармпром».



 
 
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На сайте ОАО «Борисовский завод медпрепаратов» появилось объявление о том, что исполнение обязанностей генерального директора приказом №375-К от 25 октября...
 
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