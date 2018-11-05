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Эхо сексуального скандала: НОК США начал отзыв полномочий у Федерации спортивной гимнастики

06.11.2018 08:15 — Разное | Партизан  
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Национальный олимпийский комитет (НОК) США предпринял шаги для отзыва полномочий у Федерации спортивной гимнастики США в связи со скандалом вокруг домогательств к несовершеннолетним спортсменкам экс- врача женской сборной страны Ларри Нассара.



Бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар
© EPA-EFE/RENA LAVERTY

Об этом объявила в понедельник главный управляющий НОК США Сара Хиршланд, сообщает ТАСС

Скандал вынудил президента Федерации спортивной гимнастики США Керри Перри уйти в отставку спустя всего 9 месяцев после того, как заняла данный пост.

Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе текущего года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.

 
 
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Национальный олимпийский комитет (НОК) США предпринял шаги для отзыва полномочий у Федерации спортивной гимнастики США в связи со скандалом вокруг домогательств...
 
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