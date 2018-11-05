Эхо сексуального скандала: НОК США начал отзыв полномочий у Федерации спортивной гимнастики









Бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар © EPA-EFE/RENA LAVERTY





ТАСС . Об этом объявила в понедельник главный управляющий НОК США Сара Хиршланд, сообщает





Скандал вынудил президента Федерации спортивной гимнастики США Керри Перри уйти в отставку спустя всего 9 месяцев после того, как заняла данный пост.





Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе текущего года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.





В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.