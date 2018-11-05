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В Беларуси начался первый этап переписи населения раунда 2020 года
06.11.2018 09:10 — Разное | Ежедневник
фото: belnovosti.by
В течение первого этапа переписи будет составлен список домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах.
К переписи в рамках первого этапа привлечена тысяча человек. Регистраторы будут проводить обход жилых и нежилых строений для получения данных о численности домов и зарегистрированных в них граждан.
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В течение первого этапа переписи будет составлен список домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах.
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