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В Беларуси начался первый этап переписи населения раунда 2020 года

06.11.2018 09:10 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси начался первый этап переписи населения раунда 2020 года

фото: belnovosti.by

В течение первого этапа переписи будет составлен список домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах.

К переписи в рамках первого этапа привлечена тысяча человек. Регистраторы будут проводить обход жилых и нежилых строений для получения данных о численности домов и зарегистрированных в них граждан.

Для осуществления переписи привлечены работники ЖКХ, сообщили в Белстате.
В работе они будут использовать программное обеспечение, позволяющее работать с картографическим материалом в режиме реального времени.

Регистраторы проверят, действительно ли то или иное здание существует по указанному адресу, проверять и при необходимости корректировать информацию о нем.

 
 
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В течение первого этапа переписи будет составлен список домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах.
 
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