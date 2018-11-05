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Под Калугой микроавтобус с белорусами врезался в дерево: три человека погибли, шесть пострадали
Три человека погибли, еще шесть получили травмы различной степени тяжести в аварии, которая произошла рано утром 6 ноября под Калугой.
Как сообщает портал «
В результате ДТП на месте погибли три человека — водитель и два пассажира, еще шестеро были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Предварительно, в автобусе находились рабочие из Беларуси (Гомельская область). Они ехали в Москву на вахту.
В белорусском посольстве в России
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Авария произошла 6 ноября, около 05.30, на 86-м километре трассы М3 "Украина" в Боровском районе.
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