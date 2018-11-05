Кино, за которое не стыдно. В прокат выходит стильный отечественный триллер

Режиссер картины Сергей Талыбов заметно нервничал на премьере фильма, который 7 ноября выйдет в широкий прокат в Беларуси. «Я, признаться, никогда не волновался в других странах так, как на родине!»

Это и не удивительно: часто авторам белорусских картин после премьер достается от кинокритиков по полной программе. Как правило, небезосновательно. В случае со свежим отечественным нуаровым триллером можно выдохнуть свободно: «Достойно!» Фильм очень стильный, и это неудивительно: как художник-постановщик над ним поработал знаменитый мастер кисти Роман Заслонов. Он же снялся в одной из ролей. Смотрится лента на одном дыхании, очевидна скрупулезная работа режиссера с актерами. Конечно, специалисты, съевшие собаку на сценарном мастерстве, могут поиронизировать, что, мол, сразу поняли, какой будет развязка. Но, как объясняют авторы, то, что вы увидите в финале, - не стоит воспринимать буквально. Эта история не закончена, и, скорее всего, продолжение следует.

«Кино – это Бергман»

Хочется сделать акцент на том, что премьеру с воодушевлением приняли белорусские актеры. Они искупали съемочную группу в овациях. Чувствуется, что каждый был бы не прочь сняться в таком кино. Исполнители ролей в фильме «Внутри себя» Павел Южаков-Харланчук, Игорь Сигов, Вероника Пляшкевич, Зоя Белохвостик, Андрей Карако, Сергей Жбанков были удостоены от первых зрителей фильма самых лестных эпитетов.

Сергей Талыбов не преминул поделиться тем, что часто снимал актеров из разных стран: «Но я всегда говорил и буду говорить, что наши, белорусские актеры, ни в коей мере не уступают им в мастерстве, а даже в чем-то превосходят. Другой вопрос, что нет «потока», когда актеры могли бы раскрыться. Если бы у нас было больше съемочной практики и в год выходила бы не одна, а, например, пятнадцать разножанровых картин, - было совсем другое дело».

С другой стороны, старожилов «Беларусьфильма» интересовало: «Почему же вы не выставили этот фильм для участия в Национальном конкурсе в рамках кинофестиваля «Лістапад»?»

Ответ продюсера Виктора ЛОБКОВИЧА был прост: «Кино – это Бергман, Тарковский. А мы сделали фильм. Коммерческий. Он не для конкурса. Мы на самом деле хотим заработать денег. Все, что показывают на Национальном конкурсе, не имеет отношения к бизнесу. И мы можем снять такую работу за 3 копейки. Но сейчас мы хотели сделать такой фильм, на который бы пошел зритель».

Сколько стоит?

Сергей Талыбов признался, что убедить продюсеров взяться за эту работу было нелегко. Но они поверили, что режиссер сможет сделать такое кино, которое понравится зрителям и на которое они придут сами, а не по принуждению.

«Профессионалы поймут: мы сняли этот фильм всего за 12 съемочных дней», - рассказал Сергей Талыбов.

На съемки выделили 100 тыс. долларов, не потратив ни копейки бюджетных денег. Например, лофт, в котором живут главные герои, – модный фотограф Макс (Павел Южаков-Харланчук) и его жена Оля (Вероника Пляшкевич) – был создан специально для съемок.

В картине много узнаваемых видов Минска – модные ресторанчики; набережная Свислочи; «сталинка» и сквер на ул. Ленина; улица Раковская и старинный дом, в котором по сюжету происходит убийство; новостройки-высотки из стекла и бетона. И скандинавско-пепельные тревожные облака над Минском. Есть даже немножко Парижа, но, спойлер, - это компьютерная графика.