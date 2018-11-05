25 лет партнерства и доверия: на факультете журналистики прошла Неделя PR

Кафедра технологий коммуникации факультета журналистики БГУ совместно с Ассоциацией компаний коммуникационных консультантов (АККК) собрали вместе профессионалов и студентов встретить 25-летие белорусского PR в рамках ежегодного форума – «Недели PR» в БГУ.

Мероприятия «Недели PR» проходили на факультете журналистики БГУ 30, 31 октября и 1 ноября. Юбилейная «Неделя PR в БГУ» была посвящена теме формирования лояльных сообществ на основе соответствия ценностей брендов и корпораций ценностям и потребностям общества.

Отправной точкой форума стало торжественное открытие, на котором в честь 25-летия белорусского PR был представлен краткий экскурс в историю развития PR в Беларуси.

Первый мастер-класс от Татьяны Курбат на тему «Алгоритм формирования сообщества: проект «Место для меня» (Новая Боровая)» запомнился слушателям не только впечатляющей архитектурой района Новая Боровая, но и трогательными историями его жителей. Не менее воодушевляющей стала личная история и самой Татьяны – PR-консультанта, нашедшего своё место в большом городе.

Спикером второго мастер-класса на тему «Продвижение сложных инновационных решений через «вечные ценности» (на примере кампании «Ангел Любви»)» стала Татьяна Ковалевич. Её рассказ о продвижении краудфандинговой платформы ulej.by впечатлил слушателей: студентов, преподавателей и специалистов в сфере PR. Решение о выборе Александра Солодухи как медийной персоны для продвижения платформы оказалось верным – сейчас о краудфандинге знает каждый.

После слушатели форума посетили круглый стол, посвящённый теме «GR и Public Affairs как институты устойчивого развития суверенной Беларуси», где встретились представители научного сообщества, государственных структур, коммерческих организаций, а также архитекторы, общественные активисты и исследователи в области урбанистики.

Второй день «Недели» начался с яркого velcom. Мастер-класс на тему «PR по-взрослому. Секреты коммуникаций velcom» представил Николай Бределев – начальник отдела корпоративных коммуникаций компании. Velcom работает не только над тем, чтобы объединить абонентов сотовой сети, – для самого крупного оператора не менее важны связи коммуникации внутри организации. Николай подробно рассказал и показал, как устроена «внутренняя кухня» организации.

«PR в ивенте и ивент в PR» – тема второго мастер-класса, спикером которого стала Ия Коломенцева, руководитель отдела специальных проектов агентства Terra Group. Во время мастер-класса слушатели узнали, что спецагенты – не герои триллера, а Terra Group – не только event-агентство, а компания, занимающаяся всеми возможными видами коммуникаций. Ия подробно рассказала об организации такого масштабного ивента, как «День танкиста» и ответила на все заданные вопросы.

Круглый стол «Театральный PR: проблемы, вызовы, цели» посетили пиарщики и руководители ведущих белорусских театров: Национального академического театра им. Я. Купалы, Белорусского государственного музыкального театра, Белорусского государственного молодежного театра, Республиканского театра белорусской драматургии, а также представители Центра визуальных и исполнительских искусств «Арт Корпорэйшн». Оживленные дискуссии участников и зрителей круглого стола вызвали вопросы о профессиональных задачах PR-специалиста в современном театре, о методах работы со «своим зрителем», о проблемах создания профессионального сообщества театральных пиарщиков.

Завершающий мастер-класс форума на тему «PR на повышенных передачах. Fast-контент и скорость реакции брендов как залог успешной коммуникации» был проведён Аллой Алоэ – PR-менеджером компании Pocket Rocket. Она раскрыла секреты самых успешных кейсов коммуникационного агентства Pocket Rocket: фестиваля FSP, брендинга Gruzin.by , рекламных кампаний для мобильного оператора life:) , социального проекта «Руками трогать» и других. На вопрос слушателей о ее новых PR-проектах Алла ответила, что всерьез собирается заниматься новыми проектами как продюсер, а буквально сейчас (в этот же день) улетает в Шанхай «за новыми впечатлениями».

Мероприятием, экспериментальным для форума, стал workshop по теме «Успешный медиатранзит как PR-технология объединения общества: Компания velсom – Семейный инклюзивный театр “i”», спикерами которого стали руководитель группы КСО velcom Виктор Поздняков и, заведующая кафедрой технологий коммуникации Ирина Сидорская. На встрече поднимались такие вопросы, как поиск общего механизма решения социальных проблем, роль PR в эффективности медиатранзита, специфика белорусского информационного медийного пространства, роль государственных структур в проведении инклюзивных мероприятий и многие другие.

Финальным событием форума стала закрытая встреча, организованная первым в Беларуси PR-агентством «IPR» и коммуникационный агентством «ARS Communications». Мероприятие собрало представителей профессионального сообщества, «пионеров» PR, которые в ходе вечера вспоминали, как развивался белорусский PR с 1993 года до наших дней. На встречу были приглашены и преподаватели кафедры технологий коммуникации, а также организаторы форума — весь второй курс специальности «информация и коммуникация» .