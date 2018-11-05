Business Insider определил место белорусской армии в европейском рейтинге

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Сильнейшей армией в Европе названа российская. Беларусь в списке из 25 стран заняла 17-ю позицию.

Как пишет издание, при общей численности населения Беларуси свыше 9,5 человек в стране насчитывается 401 250 военнослужащих. На вооружении белорусской армии 202 самолета, 43 истребителя, 515 боевых танков. Оборонный бюджет Беларуси составляет 725 млн долларов.

Ниже Беларуси в рейтинге находятся Дания, Венгрия, Финляндия, Болгария, Австрия, Словакия, Португалия. На последнем месте в списке – армия Бельгии. При общей численности населения около 11,5 млн человек количество военнослужащих в Бельгии составляет 38 800 человек. На вооружении бельгийской армии 164 самолета, 45 истребителей, 17 военно-морских активов. При этом оборонный бюджет страны составляет более 5 млрд долларов.

Сильнейшей армией Европы названа российская. При общей численности населения свыше 142 млн человек количество военнослужащих составляет без малого 3,6 млн человек. На вооружении России 3 914 самолетов, 818 истребителей, 20,3 тыс. боевых танков, 352 военно-морских актива. Оборонный бюджет страны составляет 47 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге сильнейших армий Европы находится Франция, замыкает тройку лидеров Великобритания.

Армию Турции издание ставит на четвертое место, Германию – на пятое.

Украина в рейтинге занимает 10-е место. Литва и Латвия в список не попали.