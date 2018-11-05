На что обратить внимание при выборе «однушки» – три истории покупателей

Для большинства людей именно однокомнатная квартира становится первой собственностью. Нередко ее покупают с расчетом на 5-10 лет, а так как вариант «временный», то и стоимость ищут подешевле. Как соблюсти идеальный баланс цены и качества, мы узнали у владельцев «однушек» В ЖК «Минск-Мир», комплекса на улице Алибегова и в микрорайоне Каменная горка.

Алексей, 30 лет. Работает в сфере IT

Застройщик: Dana Holdings, Жилой комплекс: «Минск-Мир». Метраж: 41 м2. Цена за квадратный метр: 950 у.е.

– В середине 2016 года мы с женой начали задумываться над строительством своего жилья. После изучения вариантов осталось два потенциальных: дом «Марина-1» в ЖК Minsk World и комплекс «Мегаполис» в районе станции метро Малиновка. В первом случае застройщиком выступала компания Dana Holdings, во втором – ГК «Тапас».

Ключевыми параметрами для нас были расположение, цена, возможность взять часть суммы в кредит или рассрочку. Свободная планировка также показалась плюсом. Решающим фактором в окончательном выборе для нас стали предполагаемые сроки сдачи и возможность взять кредит на строительство в этом комплексе.

С заключением договора на покупку все прошло гладко, а вот дальнейшее оформление в госструктурах оказалось настоящей головной болью. Дом был сдан с задержкой, но в принципе мы это и ожидали.

На мой взгляд, стоимость жилья в Минске неоправданно высокая. За те деньги, что мы отдали, можно было спокойно сделать стены из кирпича, а не из газосиликата. Но в целом цена за квадратный метр в ЖК «Минск-Мир» ниже, чем у конкурентов, при этом качество остается на высоте.

Квадратный метр за абсолютно голую коробку при оплате всей суммы сразу стоил 950 долларов. На цену также влияло расположение квартиры: +10 долларов к квадратному метру за каждый этаж повыше.

Если бы мне пришлось делать такой выбор снова, я думаю, что повторил бы его. Очень нравится месторасположение, при этом настоящей конкуренции нашему жилому комплексу в этой ценовой категории нет.

На должной высоте. На каком этаже лучше жить? Подробнее

Дарья, 28 лет. Экономист

Застройщик: ЗАО «Топзапэлектро». Жилой комплекс: на пересечении улиц Алибегова и Брыля. Метраж: 41 м2 . Цена за квадратный метр: 900 у.е.

Предложения на рынке недвижимости я изучала примерно в течении года. Ездила в отдел продаж ЖК Мегаполис (застройщик – ГК «Тапас) и новостроек на Аэродромной – ЖК «Минск-Мир» и дом «Эмиратс Волна» (застройщик – Dana Holdings).

Для меня было важно, чтобы дом был монолитным, квадратный метр стоил как можно дешевле, планировка с большой кухней и маленьким коридором, чтобы была возможность из «однушки» сделать «двушку». Кроме того, мне не подходил первый и последний этаж и жить хотелось желательно в Московском районе.

В итоге в феврале 2017 года я заключила договор с ЗАО «Топзапэлектро». В однокомнатной квартире на четвертом этаже квадратный метр стоил 900 долларов.

Рада, что выбрала «Топзапэлектро». Они сразу поставили реалистичный срок сдачи. Уверена, дом и сдадут в первом квартале 2019 года, если не раньше. Правда, застройщик не продает последний метр. Оплата производится после обмера БРТИ по цене, установленной на этот момент, а сейчас это уже 1320 долларов.

О своем решении точно не жалею! Советую всем, кто сейчас ищет квартиру, трезво смотреть на все нюансы и обязательно читать о прошлом опыте застройщика. Не придавать большого значения красивым картинкам будущего дома и обещаниям построить монолит за год-полтора.

Кто не платит за лишние квадратные метры в квартире? Подробнее

Ольга, 53 года. Преподаватель

Застройщик: ГК VIVa Invest. Жилой комплекс: в микрорайоне Каменная горка возле ТЦ «Квадро». Площадь: 45 м2. Цена за квадратный метр: 900 у.е.

Рынок жилья мы начали изучать прошлым летом, решили, что пора строить квартиру дочке. Это было довольно спонтанное решение, поэтому нельзя сказать, что мы провели глубокий анализ. Основное внимание мы обращали на расположение – неподалеку от Сухарево – и невысокую стоимость. Вариант в Каменной горке показался нам идеально подходящим. Очень привлекла цена в 900 долларов: на тот момент она была самой низкой в этой части города.

Тогда застройщик возводил одновременно два дома рядом, сначала мы хотели строить квартиру в первом – его должны были сдать на несколько месяцев раньше, но потом решили подождать. Это экономило нам около полутора тысяч долларов. На второй дом при оформлении до определенного срока была акция, позже цена поднялась на 50 долларов.

Мы несколько раз ездили в агентство: никак не могли определиться с этажом и стороной света. Было удобно, что на время размышлений нам забронировали подходящий вариант. На самом деле однокомнатные квартиры разлетались как горячие пирожки.

Очень порадовало, что с момента заключения договора до времени приемки нас никто не беспокоил. Заплатили и забыли. Правда, пришлось около полутора тысяч отдать агентству за оформление документов, но приняли этот факт просто как неизбежность.

Что касается сдачи дома, то никаких задержек не было. Мы такого даже не ожидали. По качеству строительства все было стандартно: без серьезных косяков, но и не идеально. Мы специально брали квартиру без отделки, хотя был выбор, чтобы потом все сделать по своему вкусу.

Соседи у нас оказались очень активными. В день в группу в вайбере приходило до 500 сообщений. Кстати, голосованием приняли решение заварить мусоропровод, хотя по проекту он был. Теперь помещение стоит закрытым, а там можно было бы сделать что-то вроде удобного чулана. С этим решением я не согласна.

Выбором мы остались довольны. Что касается района Каменной горки, к сожалению, сомнительный контингент в этом районе действительно есть. Хотя раньше я думала, что это миф. Но, если дом не элитный, наверное, ты нигде не будешь от этого застрахован.