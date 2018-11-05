Польша готовится запретить въезд иностранцам без прививок



Минздрав Польши работает над законопроектом, запрещающим въезд в страну иностранцам без прививок, сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского.

Одной из причин подобных мер является вспышка кори в стране. Так, в Варшаве и окрестностях за последнее время зарегистрировано 17 случаев заболевания. В Минздраве считают, что корь попала в страну вместе с инфицированными иностранцами.

По словам Лукаша Шумовского, эпидемия кори Польше не угрожает, поскольку в стране до 95% граждан привиты от этого заболевания. Однако принятие закона, который запретил бы въезд невакцинированным иностранцам, может стать эффективной мерой предупреждения вирусных заболеваний.

В Минздраве Польши также отметили, что пока не решен вопрос о запрете въезда для невакцинированных граждан ЕС, поскольку это идет вразрез с правом свободного передвижения людей в рамках "шенгена".