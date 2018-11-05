﻿ Польша готовится запретить въезд иностранцам без прививок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша готовится запретить въезд иностранцам без прививок

06.11.2018 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Польша готовится запретить въезд иностранцам без прививок
shutterstock.com


Минздрав Польши работает над законопроектом, запрещающим въезд в страну иностранцам без прививок, сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского.

Польша готовится запретить въезд иностранцам без прививок За 10 месяцев в Беларуси зафиксировано 230 случаев заболевания корью

Одной из причин подобных мер является вспышка кори в стране. Так, в Варшаве и окрестностях за последнее время зарегистрировано 17 случаев заболевания. В Минздраве считают, что корь попала в страну вместе с инфицированными иностранцами.

По словам Лукаша Шумовского, эпидемия кори Польше не угрожает, поскольку в стране до 95% граждан привиты от этого заболевания. Однако принятие закона, который запретил бы въезд невакцинированным иностранцам, может стать эффективной мерой предупреждения вирусных заболеваний.

В Минздраве Польши также отметили, что пока не решен вопрос о запрете въезда для невакцинированных граждан ЕС, поскольку это идет вразрез с правом свободного передвижения людей в рамках "шенгена".

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из причин подобных мер является вспышка кори в стране. Так, в Варшаве и окрестностях за последнее время зарегистрировано 17 случаев заболевания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Группа Spice Girls объявила о воссоединении. Но без Виктории Бэкхем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика