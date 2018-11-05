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Перед стартом турнира на "Чижовка-Арене" сборная Беларуси по хоккею проведет открытую тренировку

06.11.2018 10:27 — Разное | Tut.by  
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Перед стартом «Кубка 4 наций velcom» сборная Беларуси по хоккею проведет открытую тренировку, за которой с трибун «Чижовка-Арены» сможет посмотреть любой желающий, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Минск».


Фото: hockey.by

Открытая тренировка пройдет в среду, 7 ноября, в 11.00, двери «Чижовка-Арены» распахнутся уже в 10.30 (центральный вход).

Это будет одно из первых занятий под руководством вернувшегося в сборную спустя 20 лет главного тренера Андрея Сидоренко.

Кроме того, у зрителей будет возможность пообщаться с игроками и получить автографы, отмечает пресс-служба БФХ.

Тренировочный лагерь сборной Беларуси открылся во второй половине дня 5 ноября. В программе первого кэмпа под руководством штаба Андрея Сидоренко — трехдневный тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены», а затем — международный турнир, где соперниками белорусов станут национальные команды Франции, Словении и Латвии.

Изначально в расширенном списке кандидатов на участие в турнире значилось более трех десятков фамилий. Понятно, что в понедельник на лед вышли не все: пул минских динамовцев отсутствовал по объективной причине: 6 ноября «зубрам» предстоит календарная игра чемпионата КХЛ в Сочи.

Защитник «Сибири» Павел Воробей уже прибыл на родину и проведет первое ледовое занятие со сборной 6 ноября. Наконец, голкипер чешского «Пльзеня» Дмитрий Мильчаков присоединится к команде лишь за день до старта «Кубка 4 наций velcom».


Фото: hockey.by

Вместе с тем накануне открытия кэмпа шанс проявить себя был предоставлен еще трем молодым игрокам: голкиперу БФСО «Динамо» Максиму Хмызу и форвардам «Шахтера» Виктору Бовбелю и Владиславу Рядченко. Итого на лед «Чижовка-Арены» 5 ноября вышел 21 сборник:

вратари — Александр Осипков («Динамо-Молодечно»), Максим Хмыз («БФСО Динамо»);

защитники — Андрей Антонов («Юность-Минск»), Даниил Бокун, Роман Достанко (оба — «Шахтер-Солигорск»), Владимир Денисов (СайПа, Финляндия), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — «Неман-Гродно»), Никита Устиненко («Молот», Пермь, Россия, ВХЛ);

нападающие — Андрей Белевич, Артур Гаврус (оба — «Динамо-Молодечно»), Виктор Бовбель, Артем Демков, Владислав Рядченко, Виктор Туркин (все — «Шахтер-Солигорск»), Артем Кислый, Сергей Малявко, Никита Ремезов (все — «Неман-Гродно»), Максим Парфеевец («Динамо-Минск», КХЛ / «Юность-Минск»), Павел Развадовский («Юность-Минск»), Никита Феоктистов («Адмирал», Россия, КХЛ).

После матча в Сочи к тренировочному лагерю примкнет группа минских динамовцев:

вратарь — Михаил Карнаухов, защитник — Дмитрий Знахаренко, нападающие — Андрей Костицын, Сергей Костицын, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий, Иван Дроздов, Илья Литвинов, Андрей Степанов, Александр Когалев.

Матчи сборной Беларуси на «Кубке 4 наций Velcom»

8 ноября (четверг), 18.15

Беларусь — Франция.

9 ноября (пятница), 19.30

Беларусь — Словения.

10 ноября (суббота), 19.30

Беларусь — Латвия.

Перед игрой с французами 8 ноября для болельщиков выступит Лявон Вольский.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Перед стартом "Кубка 4 наций velcom" сборная Беларуси по хоккею проведет открытую тренировку, за которой с трибун "Чижовка-Арены" сможет посмотреть любой желающий.
 
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