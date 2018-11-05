190 пешеходов-нарушителей оштрафовали инспекторы ГАИ Могилевской области за выходные

За выходные дни 3 и 4 ноября сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Могилевской области выявили 925 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова, 20 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержаны и отстранены от управления. 127 водителей превысили установленную скорость.

— Инспекторы ГАИ оштрафовали 190 пешеходов-нарушителей, в том числе 111 за неиспользование фликеров в темное время суток. 27 нарушений ПДД допущено возчиками гужевого транспорта и велосипедистами, — отметила Кристина Котова.

За два выходных дня по области зарегистрировано 52 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 35 из них — в Могилеве.