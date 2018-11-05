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В Жлобине прошли Покровские чтения
06.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На базе СШ №12 прошёл районный этап IV областных Покровских образовательных чтений, организованный отделами райисполкома: идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, образования, спорта и туризма, Жлобинским православным благочинием. В этом году внимание было уделено теме: «Молодёжь: свобода и ответственность».
Открытие чтений на областном уровне состоялось накануне в формате видеоконференции. Мероприятие объединило представителей органов власти, учреждений образования, общественных организаций, духовенство. Отмечалось, что у власти и Церкви есть предмет общей заботы – нравственное благополучие общества. Решению данного вопроса служит реализация программы сотрудничества между управлением образования облисполкома и Гомельской, Туровской епархиями Белорусской Православной Церкви на 2015-2020 годы.
На снимке: выступает Марина Романенко
Вот и в СШ №12 собрались все заинтересованные стороны: работники райисполкома, культуры, педагоги, священники, активисты БРСМ и журналисты. Участников мероприятия приветствовала заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Марина Романенко.
По теме выступили: председатель отдела религиозного образования и катехизации Гомельской епархии протоиерей Артемий Кривицкий, координатор по связям с общественностью епархии Наталья Жгирова, настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Жлобина, ответственный за работу с молодёжью по благочинию, протоиерей Леонид Михайловский, учитель истории и обществоведения СШ №12 Ирина Алексеенко.
Состоялось награждение призёра областной олимпиады по основам православной культуры за 2017-2018 учебный год – учащегося СШ №9 Александра Атрошкина.
Николай ШУКАНОВ.
Фото автора.
На снимке: выставка работ воспитанников воскресных школ
На снимке: выставка материалов, посвящённых памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), благодаря которому в 1839 году произошло возвращение белорусов-униатов в лоно Православной Церкви. В 2018 году исполняется 220 лет со дня рождения и 150 лет со дня кончины святителя.
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На базе СШ №12 прошёл районный этап IV областных Покровских образовательных чтений, организованный отделами райисполкома: идеологической работы,...
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