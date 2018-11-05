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Apple готовит к выходу новые беспроводные наушники AirPods
Компания Apple, возможно, готовится представить новое поколение беспроводных наушников AirPods. Об этом говорит информация, полученная из базы сертификации Bluetooth SIG,
Сертификацию прошли две новые модели наушников с кодовыми названиями A2031 и A2032. Точной технической информации о гарнитуре, кроме поддержки Bluetooth 5.0, пока нет. Предположительно, она может получить функцию шумоподавления, а также футляр с поддержкой беспроводной зарядки.
Ресурс mysmartprice.com
О точной дате анонса или цене новых AirPods пока ничего не сообщается. В PhoneArena пишут, что ожидать презентации до марта следующего года, скорее всего, не стоит.
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Ожидать презентации до марта следующего года, скорее всего, не стоит.
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