﻿ Apple готовит к выходу новые беспроводные наушники AirPods. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple готовит к выходу новые беспроводные наушники AirPods

06.11.2018 10:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Apple, возможно, готовится представить новое поколение беспроводных наушников AirPods. Об этом говорит информация, полученная из базы сертификации Bluetooth SIG, пишет PhoneArena.


Источник: mysmartprice.com

Сертификацию прошли две новые модели наушников с кодовыми названиями A2031 и A2032. Точной технической информации о гарнитуре, кроме поддержки Bluetooth 5.0, пока нет. Предположительно, она может получить функцию шумоподавления, а также футляр с поддержкой беспроводной зарядки.

Ресурс mysmartprice.com уточняет, что AirPods следующего поколения оснастят некими биометрическими датчиками для отслеживания физических показателей пользователя. По мнению известного инсайдера Мин Чи Куо, наушники также оборудуют функцией быстрого голосового доступа к ассистенту Siri.

О точной дате анонса или цене новых AirPods пока ничего не сообщается. В PhoneArena пишут, что ожидать презентации до марта следующего года, скорее всего, не стоит.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидать презентации до марта следующего года, скорее всего, не стоит.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нет дыма без огня: соцсети сообщают о бунте в "Волчьих норах". ДИН опровергает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика