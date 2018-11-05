Apple готовит к выходу новые беспроводные наушники AirPods

Компания Apple, возможно, готовится представить новое поколение беспроводных наушников AirPods. Об этом говорит информация, полученная из базы сертификации Bluetooth SIG, пишет PhoneArena.



Источник: mysmartprice.com

Сертификацию прошли две новые модели наушников с кодовыми названиями A2031 и A2032. Точной технической информации о гарнитуре, кроме поддержки Bluetooth 5.0, пока нет. Предположительно, она может получить функцию шумоподавления, а также футляр с поддержкой беспроводной зарядки.

Ресурс mysmartprice.com уточняет , что AirPods следующего поколения оснастят некими биометрическими датчиками для отслеживания физических показателей пользователя. По мнению известного инсайдера Мин Чи Куо, наушники также оборудуют функцией быстрого голосового доступа к ассистенту Siri.

О точной дате анонса или цене новых AirPods пока ничего не сообщается. В PhoneArena пишут, что ожидать презентации до марта следующего года, скорее всего, не стоит.